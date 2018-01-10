Запрещённый приём: подмешавший допинг сопернику японский гребец дисквалифицирован на 8 лет

Японский гребец Ясухиро Судзуки дисквалифицирован национальным антидопинговым агентством на восемь лет. Спортсмен признался в том, что подсыпал стероиды конкуренту за место в сборной — соотечественнику Сэйдзи Комацу. 32-летний байдарочник хотел таким образом устранить соперника и попасть на летние Олимпийские игры в Токио. О беспрецедентном скандале, разразившемся в стране — хозяйке ОИ-2020 — в материале RT.

В Японии разразился допинговый скандал, подобных которому ещё не было в современной истории спорта. Гребец на байдарках Ясухиро Судзуки признался, что подсыпал запрещённые вещества конкуренту за место в составе сборной страны Сэйдзи Комацу. За это Судзуки был наказан восьмилетней дисквалификацией.

Эта история произошла в сентябре 2017 года во время чемпионата Японии по гребле на байдарках и каноэ в Исикаве. На этих соревнованиях должен был определиться список спортсменов, которые продолжат подготовку к домашней Олимпиаде в Токио 2020 года. 32-летний Судзуки, никогда не выступавший на Играх, опасался потерпеть неудачу в споре с молодыми соперниками.

Он решил подстраховаться и подставить одного из товарищей по команде — Сэйдзи Комацу. Незадолго до чемпионата страны они вместе выступали на мировом форуме в Чехии. Судзуки тогда стал 24-м в гребле на 5000 метров, а Комацу был членом четвёрки, дошедшей до полуфинала на олимпийской дистанции 500 метров.

Судзуки хотелось занять его место, чтобы получить шанс попасть на Олимпиаду. Для этого спортсмен заказал в интернете метандиенон — допинг из разряда анаболических стероидов, применяемый для увеличения мышечной массы и полностью запрещённый в спорте. Любая проверка на допинг быстро бы дала положительный результат на этот препарат. Чтобы метандиенон оказался в организме Комацу, Судзуки подсыпал таблетки в бутылку с водой во время чемпионата Японии.

Оба участника этой истории стали победителями соревнований в четвёрках на дистанции 200 и 500 метров. Судзуки также завоевал четыре золота в двойках и одиночном заходе на 1000 метров. Но на более коротких дистанциях, где нужно было показать высокий результат для попадания в команду, он потерпел неудачу, став восьмым на 200-метровке и пятым на 500-метровке. Комацу же стал первым и третьим в этих дисциплинах и прошёл отбор. Но вскоре план Судзуки по устранению конкурента сработал, и ничего не подозревавший гребец был обвинён в употреблении допинга и дисквалифицирован.

Однако затем Судзуки сознался в содеянном и сообщил об этом Японской федерации гребли на байдарках и каноэ, которая принялась расследовать инцидент.

«Мне хотелось пробиться в четвёрку, которая выступит на Олимпийских играх в Токио. Но я был пятым в рейтинге, а передо мной стоял молодой спортсмен. Я знал, что не смог бы пройти отбор, и поэтому решил подмешать допинг», — цитирует Судзуки «Асахи Симбун».

По итогам расследования стало известно, что от действий Судзуки пострадал не только Комацу. 32-летний гребец также воровал чужое оборудование во время тренировок и соревнований, чтобы осложнить жизнь товарищам по национальной команде. Результат не заставил ждать — спортсмена исключили из членов гребной федерации.

«Крайне гнусные действия Судзуки — не что иное, как отрицание самого духа честного спорта. По этой причине совет директоров принял решение о его исключении», — сообщается в заявлении организации.

К этому громкому скандалу также подключилось Японское антидопинговое агентство. Приняв во внимание признание Судзуки, оно реабилитировало Комацу, но его результаты на чемпионате Японии так и не восстановило, так как гребец всё-таки соревновался под действием допинга.

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Судзуки же получил восьмилетнюю дисквалификацию за свой проступок. В лучшем случае он теперь выступит только на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Спортсмен заявил, что искренне сожалеет о случившемся, однако это не спасло его от сурового наказания.

Подобный случай можно назвать беспрецедентным. В мировой практике ещё не было историй, когда кто-то из спортсменов признавался в подобном саботаже. Если подобные инциденты и происходили, то истинные нарушители правил хранили молчание.

Близким к этому делу может считаться случай с российским конькобежцем Денисом Юсковым. Во время юниорского чемпионата России 2008 года он и ещё несколько спортсменов были уличены в употреблении марихуаны. Будущий чемпион и рекордсмен мира получил четырёхмесячную дисквалификацию, которая вскоре была увеличена до четырёхлетней — конькобежца обвинили в том, что именно он продал всем участникам скандала наркотик, и это отягчало его вину. Но спустя три года стало известно, что Дениса оклеветали, и дисквалификация с него была снята.