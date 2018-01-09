Действия японского гребца, подсыпавшего допинг сопернику, назвали «гнусными»
Японская федерация гребли на байдарках и каноэ прокомментировала дисквалификацию Ясухиро Судзуки в связи с тем, что он подсыпал допинг своему сопернику Сэйдзи Комацу.
«Крайне гнусные действия Судзуки — это не что иное, как отрицание самого духа честного спорта. По этой причине совет директоров принял решение о его исключении», — заявили в федерации.
Ранее Судзуки был дисквалифицирован на восемь лет за то, что подсыпал допинг сопернику.
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