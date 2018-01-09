Действия японского гребца, подсыпавшего допинг сопернику, назвали «гнусными»

Японская федерация гребли на байдарках и каноэ прокомментировала дисквалификацию Ясухиро Судзуки в связи с тем, что он подсыпал допинг своему сопернику Сэйдзи Комацу.

«Крайне гнусные действия Судзуки — это не что иное, как отрицание самого духа честного спорта. По этой причине совет директоров принял решение о его исключении», — заявили в федерации.

Ранее Судзуки был дисквалифицирован на восемь лет за то, что подсыпал допинг сопернику.