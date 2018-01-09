Японский каноист дисквалифицирован на восемь лет за то, что подсыпал допинг сопернику

Японское антидопинговое агентство вынесло решение об отстранении гребца-каноиста Ясухиро Судзуки от участия в соревнованиях на восемь лет.

32-летний Судзуки получил наказание за то, что подсыпал сопернику запрещённый препарат, в результате чего тот был дисквалифицирован, сообщает The Japan Times.

В сентябре 2017 года во время соревнований в префектуре Исикава Судзуки подсыпал в напиток своего соперника — 25-летнего Сэйдзи Комацу — анаболический стероид метандиенон, относящийся к запрещённым препаратам. После этого Комацу был отстранён от соревнований. Он подал апелляцию, и Японское антидопинговое агентство вынуждено было провести расследование.

Оба спортсмена являются основными кандидатами на попадание в олимпийскую сборную Японии на Игры 2020 года в Токио.

Также отмечается, что Судзуки и ранее отличался неспортивным поведением. К примеру, он крал у своих соперников спортивный инвентарь во время тренировок и соревнований.

Ранее сообщалось, что Японское антидопинговое агентство будет тестировать атлетов на Олимпиаде 2020 года.