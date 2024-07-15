Травма Месси, гол Мартинеса и слёзы Ди Марии: Аргентина в дополнительное время обыграла Колумбию в финале Кубка Америки

Аргентина обыграла Колумбию в финале Кубка Америки по футболу и в рекордный, 16-й раз стала обладателем трофея. В первом тайме команды почти не создали моментов. Привлекла внимание только травма Лионеля Месси. По истечении часа нападающего всё-таки пришлось убрать с поля, и он расплакался. А единственный мяч в дополнительное время забил вышедший на замену Лаутаро Мартинес. Другой ветеран, Анхель Ди Мария, завершивший карьеру в сборной, после финального свистка тоже не сдержал слёз.

В преддверии финала Кубка Америки сборная Аргентины, казалось, была просто обречена на успех. Мало кто сомневался, что действующие обладатели трофея защитят его. С другой стороны, команде Колумбии нечего было терять, ведь, впервые с 2001-го добравшись до решающего противостояния турнира, она уже прыгнула выше головы.

Тем более «кофейщики» почти за два года под руководством Нестора Лоренсо не потерпели ни одного поражения в 25 матчах. А вот статистика личных встреч была на стороне альбиселесте, которая начиная с 2009-го уступила лишь раз — на групповом этапе Кубка Америки — 2019. Зато в плей-офф двух других континентальных первенств оказывалась сильнее.

Большое внимание оказалось приковано и к схватке тренеров, ведь Лоренсо является аргентинцем и даже работал помощником Хосе Нестора Пекермана в родной национальной команде.

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«Я никогда не испытывал этого раньше. У меня есть близкое окружение, которому я очень дорог, и они предупреждали, что подобное может произойти», — цитирует специалиста Caracol.

В свою очередь, Скалони пытался избежать недооценки оппонента со стороны подопечных.

«Финал застал нас в хороший момент. Мне не кажется, что команда сыграла хуже, чем раньше, учитывая соперника и жару. Не знаю, лучший ли это миг, но у нас всё хорошо», — подчеркнул наставник.

Дополнительно настроил партнёров и лично Лионель Месси. Перед игрой он подарил им специальные наушники в цветах флага страны. Также нападающий опубликовал пост в соцсетях, в котором поблагодарил футболистов, членов тренерского штаба, персонал и простых соотечественников, приехавших в США поддержать коллектив.

При этом команды обошлись практически без потерь. Разве что колумбийцам не помог получивший красную карточку в полуфинале основной правый защитник Даниэль Муньос.

Встреча не обошлась без серьёзных организационных проблем. Задолго до её начала у стадиона «Хард Рок» в Майами началось столпотворение. Выяснилось, что на трибуны пытались попасть сотни безбилетников. В целях безопасности все входы на арену перекрыли.

В итоге игра стартовала в 04:20 мск, хотя должна была в 03:00. Но всё равно в итоге образовалась масса болельщиков без проходок. Многие бесконтрольно проникали внутрь. Некоторые даже получили травмы. Сообщается, что при вместимости в 65 тыс. собралось порядка 72 тыс. Фанаты сидели на лестницах и занимали не свои места.

Вот и первый тайм получился несколько сумбурным. Коллективы действовали на высоких скоростях, но больше запомнились многочисленными стычками и грубыми единоборствами. При этом дебют альбиселесте, как это часто бывало на этом турнире, проспала. Уже на седьмой минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба мог открыть счёт, но после скидки Сантьяго Ариаса не попал в дальний угол. Следом подача углового лучшим ассистентом Кубка Америки — 2024 Хамесом Родригесом закончилась сейвом Эмилиано Мартинеса.

Фаворит напомнил о себе, только когда Месси, воспользовавшись прострелом Хулиана Альвареса с левого фланга, пробил прямо в руки Камило Варгасу. Однако по-настоящему он обратил на себя внимание ближе к перерыву и, к сожалению, по негативному поводу. Ветеран ворвался в штрафную, убрав пару защитников, но не удержал мяч, а уже за лицевой линией ему в голеностоп по инерции врезался всё тот же Ариас. Нападающий рухнул на газон и схватился за ногу, однако вскоре продолжил игру.

Перерыв также получился затяжным из-за 25-минутного концерта Шакиры. В этом плане организаторы последовали традициям спортивных шоу в Северной Америке.

Вернувшись на поле, коллективы обменялись моментами. Сначала Ариас из правого угла штрафной с лёта выстрелил в дальний угол, но не попал. А затем Алексис Макаллистер после скидки партнёра оказался с глазу на глаз с Варгасом, однако не сумел его перехитрить. Чуть позже напомнил о себе другой ветеран, Анхель Ди Мария, с чьим коварным ударом голкипер тоже справился.

А вот Месси по истечении часа вынужден был попросить замену. После обычного игрового эпизода он показал, что не в состоянии продолжать. Вместо Лионеля на поле появился Николас Гонсалес, а капитан швырнул бутсу о газон и, сев на скамейку, расплакался.

И ведь именно Гонсалес мог решить исход противостояния. Воспользовавшись скидкой Энцо Фернандеса, он аккуратно пробил в дальний угол. Но судьи отменили гол из-за явного офсайда у партнёра. В итоге командам пришлось играть дополнительное время. И здесь Гонсалес упустил ещё один отличный шанс, когда из убойной позиции покатил снаряд прямо в руки Варгасу.

Зато сработал выход джокера Лаутаро Мартинеса. На 112-й минуте именно он принёс подопечным Скалони победу. Всё началось с классного отбора Леандро Паредеса на своей половине. Затем аргентинцы в два паса легко вскрыли оборону оппонента, а свежий нападающий «Интера» ушёл от уставшего опекуна и точно пробил в ворота.

Таким образом, в США он стал одним из главных героев родной сборной: всего дважды попав в основу, забил пять мячей и оказался лучшим бомбардиром, продемонстрировав невероятную реализацию.

Альбиселесте выиграла третий крупный турнир подряд (два Кубка Америки и чемпионат мира — 2022) и повторила достижение Испании, одержавшей победы на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012. Также она установила рекорд по количеству побед на Кубке Америки — 16, оторвавшись от Уругвая.

Месси же завоевал 45-й трофей в карьере. При этом нынешнее континентальное первенство стало для него последним. Поэтому легенда, несмотря на травму, не скрывал эмоций. А Ди Мария завершил карьеру в национальной команде и, подняв кубок над головой, тоже расплакался.

«Правда в том, что это было предначертано. Я мечтал об этом, хотел дойти до финала, одержать в нём победу и таким образом закончить. Испытываю столько прекрасных чувств и безмерно благодарен этому поколению. Сегодня я ухожу вот так, с титулом», — цитирует футболиста ESPN.

А российским болельщикам можно порадоваться сразу за трёх представителей РПЛ, получивших серебряные медали: Кордобу и Кевина Кастаньо («Краснодар») и Хорхе Карраскаля («Динамо»). Ну а отдавшего шесть результативных передач Хамеса признали лучшим футболистом соревнования.

А накануне в Шарлотте состоялся матч за третье место Канада — Уругвай. Вопреки опасениям, что он получится скучным, поскольку соперники лишились мотивации после поражений в полуфиналах, собравшиеся на трибунах болельщики увидели яркое зрелище с четырьмя голами.

В первой половине коллективы обменялись мячами, забитыми на розыгрышах угловых. Уже на восьмой минуте счёт открыл Родриго Бентанкур, но «кленовые листья» ответили эффектным ударом Исмаэля Коне практически через себя. В дальнейшем чарруа были ближе к тому, чтобы опять выйти вперёд, но гол Факундо Пельистри отменили из-за офсайда, а Бентанкур угодил в перекладину.

А в концовке неожиданно отличилась дружина Джесси Марша. Серхио Рочет отразил выстрел всё того же Коне прямо перед собой, и Джонатан Дэвид не оставил ему шансов. Спас уругвайцев в компенсированное время Луис Суарес. Ветеран, в США довольствующийся выходами на замену, получив идеальный пас от Хосе Хименеса, отправил снаряд в сетку.

В серии пенальти сильнее оказались подопечные Марсело Бьелсы, которые реализовали все свои попытки. В том числе точен был бывший форвард «Барселоны». Рочет же справился со слабым ударом Коне, а Альфонсо Дэвис, одна из главных звёзд команды, чуть не сотряс перекладину.

Таким образом, чарруа в десятый раз стали обладателями бронзовых наград Кубка Америки и лидируют по этому показателю. Отрадно, что медали получили и два представителя РПЛ. Правда, если футболист «Краснодара» Лукас Оласа хотя бы дважды по ходу турнира вступил в игру со скамейки, то защитник «Динамо» Николас Маричал Перез не получил ни минуты.