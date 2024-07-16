RT в Telegram
Подпишись

«Давно заслужил этот бой»: получит ли Анкалаев право сразиться с Перейрой за титул UFC в полутяжёлом весе

Короткая ссылка
Сергей Стариков
Магомед Анкалаев обратился к руководству UFC с требованием назначить ему поединок с Алексом Перейрой за титул в полутяжёлом весе. Российский боец назвал себя единственным полноправным претендентом и пообещал нокаутировать бразильца, при этом он готов сразиться как в ОАЭ или Саудовской Аравии, так и в США. Однако сам чемпион не исключил возможного перехода в категорию выше, а также выразил желание попробовать свои силы в боксе.
«Давно заслужил этот бой»: получит ли Анкалаев право сразиться с Перейрой за титул UFC в полутяжёлом весе
  • Gettyimages.ru

За последнее время Алекс Перейра укрепился в статусе одной из главных звёзд смешанных единоборств. В ноябре 2022-го в прошлом прославленный кикбоксер нокаутировал Исраэля Адесанью и завоевал титул UFC в среднем весе, а потом прошёлся и по полутяжёлому дивизиону. За 12 месяцев тот одержал четыре победы и успел не только забрать и дважды защитить пояс в 93 кг, но и расправиться почти со всеми главными конкурентами, кроме одного. Речь о Магомеде Анкалаеве, который сейчас активно привлекает к себе внимание и пытается заставить руководство предоставить ему долгожданный шанс.

Понять рвение Анкалаева легко. Во-первых, в настоящий момент он остаётся единственным представителем топ-5, пока так и не получившим возможность встретиться с Перейрой. Во-вторых, вполне мог сам занимать место бразильца, если бы не крайне спорное решение судей в их противостоянии с Яном Блаховичем. Именно тогда Магомеда лишили не только трофея, но и драгоценного времени, которое потребовалось ему на восстановление позиций. Ведь за этим последовала ещё и «несостоявшаяся» из-за запрещённого удара битва с Джонни Уокером, которая надолго выключила россиянина из спора за трон.

Также по теме
Бойцы UFC Сергей Павлович и Александр Волков Чисто российская дуэль: Волков победил Павловича, а Алискеров нокаутом уступил Уиттакеру на турнире UFC в Эр-Рияде
В Эр-Рияде завершился первый в истории турнир UFC. Во втором по значимости поединке вечера Александр Волков взял верх над Сергеем...

Но теперь создаётся впечатление, будто более достойного претендента в полутяжёлом весе попросту нет. Так, занимающий первую позицию в рейтинге Иржи Прохазка дважды был нокаутирован чемпионом. И если первое поражение вызывало вопросы, то второе вышло безоговорочным. Досрочно проиграл Перейре и Джамал Хилл, а Блахович хотя и уступил лишь раздельным решением, сейчас вряд ли может рассчитывать на благосклонность матчмейкеров. Ведь за последний год он ни разу не заходил в октагон — подраться с Александром Ракичем в январе ему помешала травма плеча.

Очевидно, осознаёт всё и сам Анкалаев с его командой, который в последнее время заметно активизировался в медийном пространстве. Сразу по окончании реванша между Перейрой и Прохазкой наставник россиянина Сухраб Магомедов заявил о готовности подопечного схлестнуться с чемпионом, причём не исключил даже поездки на его родину.

«Мы, в принципе, везде дрались, где нам предлагали. И сейчас тоже, наверное, подерёмся. Преимущество будет, конечно, на стороне Перейры, если мы будем драться в Бразилии. Почему? Потому что это его родная страна, ему там будет легче с акклиматизацией, со всеми этими условиями, с тренировочным лагерем. И мы там ни разу не дрались с Магомедом. Мы не знаем, где можно будет там потренироваться, с кем можно будет поработать, как пройти лагерь подготовительный», — признавался Магомедов «Матч ТВ».

Анкалаев же был куда более смел в оценках и пообещал «вырубить» Перейру. Правда, в плане возможных мест для проведения упоминал ОАЭ, Саудовскую Аравию и США, но не Бразилию. А также уверял в неспособности Алекса справиться с ним, подкрепляя слова котировками букмекеров. Те же действительно отдавали предпочтение россиянину.

В целом подобные заявления слабо сочетались с имиджем Анкалаева, который традиционно вёл себя предельно сдержанно и уважительно относился к противникам. Но он не собирался снижать обороты и уже в июле продолжил свою кампанию по привлечению внимания. За это время он сделал ещё пару резких выпадов в социальных сетях, высказался о досрочной победе над Перейрой и несколько раз призвал главу UFC Дану Уайта свести их в клетке. А также дал интервью порталу MMA Junkie, где назвал себя единственным законным претендентом.

«У меня в активе 13 боёв в UFC, дрался со всеми топами. Перейра же просто поднялся на категорию выше, провёл два-три поединка и теперь удерживает пояс. Думаю, давно заслужил бой за титул. И скоро вы увидите нового чемпиона», — сказал россиянин.

По словам Анкалаева, он превосходит Перейру во всех аспектах, а разница в борцовских навыках может стать ключевой и обеспечить ему преимущество в противостоянии.

«Перейра не умеет бороться. В схватке с Блаховичем мы увидели, какой у него грэпплинг. Даже Адесанья, чистый ударник, валил его на землю. Делал что хотел. Не думаю, что он доставит мне проблемы в стойке. Мне нравится работать с теми, кто постоянно идёт вперёд, бьёт. Могу финишировать его на ногах, а если ещё и борьбу подключить… Не понимаю, какие у него шансы», — добавил Анкалаев.

Безусловно, Магомед (или его представитель) немного перебарщивал, когда буквально в каждом сообщении в социальной сети предсказывал нокаут Алекса. Но так он лишь хотел напомнить о себе и заставить руководство вспомнить, что в полутяжёлом весе у бразильца остались незавершённые дела. Ведь к этому моменту в СМИ стали активно обсуждаться как его подъём в тяжёлый дивизион, так и переход в бокс. И тот сам активно подогревал эти темы.

Также по теме
На глазах у Нурмагомедова: Махачев победил Порье удушающим и изъявил желание побиться за пояс UFC в полусреднем весе
Ислам Махачев взял верх над Дастином Порье на турнире UFC 302. На протяжении всего поединка россиянин владел преимуществом, успешно...

Так, Перейра лично отреагировал на призыв бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа попробовать свои силы на ринге и даже спросил, с кем бы он посоветовал ему сразиться первым. А также подтвердил желание подняться в категорию до 120 кг. Но подчеркнул, что согласен биться исключительно за трофей. По его словам, поединок с временным чемпионом его не интересует, в то время как за титул он может сразиться хоть с Джоном Джонсом, хоть с Томом Аспиналлом.

В свою очередь, на тему потенциальной встречи с Анкалаевым он поначалу отвечал довольно неопределённо. В частности, предложил спросить об этом Уайта, а сам в очередной раз сказал о готовности подраться с любым. Отреагировал он и на реплики Магомеда о нокауте. По его словам, в настоящий момент многие пытаются пиариться на его имени и принижать его достижения и мастерство, в то время как он сам продолжает тренироваться и развиваться. Поэтому с каждой схваткой справиться с ним становится всё сложнее.

Однако на днях он дал интервью ESPN, в котором более конкретно высказался о своих планах. Перейра изъявил желание продолжить выступление в полутяжёлой категории, а также выделил Анкалаева среди возможных оппонентов, ведь в прессе его имя упоминается чаще всего. Но назвал это хорошим поединком и пообещал подойти к нему в отличном состоянии.

Загвоздка в другом. Перейра заявил о намерении взять небольшой перерыв и залечить полученные в дуэли с Прохазкой травмы (два сломанных пальца на ноге), а временем возвращения в клетку назвал декабрь. И это крайне неудобно для Анкалаева, ведь в этом случае перерыв между боями у него составит аж 11 месяцев. 

Зато это даёт UFC лишний повод задуматься об организации элиминатора за звание претендента и свести Анкалаева с тем же Блаховичем. Поляк совсем недавно сам бросал вызов Перейре и не упустит шанса побороться за звание первого номера. Тем более их реванш с россиянином обещает привлечь большое внимание аудитории, ведь первая дуэль сильнейшего так и не выявила. Но насколько справедливо это по отношению к Магомеду? Ведь тот рискует вновь остаться за бортом, если те же судьи решат добавить интриги.

Тем не менее пока это видится наиболее логичным вариантом развития событий. И Перейру сложно в чём-либо упрекнуть. В последнее время он был очень активен и успешен, поэтому и заслужил небольшой перерыв. В отличие от Анкалаева, который за последние полтора года лишь дважды заходил в октагон. При этом права отказаться у россиянина нет, ведь в этом случае он рискует вновь впасть в немилость и получить в соперники не одного из топов весовой, а условного Ракича или Халила Раунтри. А победа над ним не окажет никакого положительного влияния на его статус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить