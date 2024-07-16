«Давно заслужил этот бой»: получит ли Анкалаев право сразиться с Перейрой за титул UFC в полутяжёлом весе

Магомед Анкалаев обратился к руководству UFC с требованием назначить ему поединок с Алексом Перейрой за титул в полутяжёлом весе. Российский боец назвал себя единственным полноправным претендентом и пообещал нокаутировать бразильца, при этом он готов сразиться как в ОАЭ или Саудовской Аравии, так и в США. Однако сам чемпион не исключил возможного перехода в категорию выше, а также выразил желание попробовать свои силы в боксе.

За последнее время Алекс Перейра укрепился в статусе одной из главных звёзд смешанных единоборств. В ноябре 2022-го в прошлом прославленный кикбоксер нокаутировал Исраэля Адесанью и завоевал титул UFC в среднем весе, а потом прошёлся и по полутяжёлому дивизиону. За 12 месяцев тот одержал четыре победы и успел не только забрать и дважды защитить пояс в 93 кг, но и расправиться почти со всеми главными конкурентами, кроме одного. Речь о Магомеде Анкалаеве, который сейчас активно привлекает к себе внимание и пытается заставить руководство предоставить ему долгожданный шанс.

Понять рвение Анкалаева легко. Во-первых, в настоящий момент он остаётся единственным представителем топ-5, пока так и не получившим возможность встретиться с Перейрой. Во-вторых, вполне мог сам занимать место бразильца, если бы не крайне спорное решение судей в их противостоянии с Яном Блаховичем. Именно тогда Магомеда лишили не только трофея, но и драгоценного времени, которое потребовалось ему на восстановление позиций. Ведь за этим последовала ещё и «несостоявшаяся» из-за запрещённого удара битва с Джонни Уокером, которая надолго выключила россиянина из спора за трон.

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Но теперь создаётся впечатление, будто более достойного претендента в полутяжёлом весе попросту нет. Так, занимающий первую позицию в рейтинге Иржи Прохазка дважды был нокаутирован чемпионом. И если первое поражение вызывало вопросы, то второе вышло безоговорочным. Досрочно проиграл Перейре и Джамал Хилл, а Блахович хотя и уступил лишь раздельным решением, сейчас вряд ли может рассчитывать на благосклонность матчмейкеров. Ведь за последний год он ни разу не заходил в октагон — подраться с Александром Ракичем в январе ему помешала травма плеча.

Очевидно, осознаёт всё и сам Анкалаев с его командой, который в последнее время заметно активизировался в медийном пространстве. Сразу по окончании реванша между Перейрой и Прохазкой наставник россиянина Сухраб Магомедов заявил о готовности подопечного схлестнуться с чемпионом, причём не исключил даже поездки на его родину.

«Мы, в принципе, везде дрались, где нам предлагали. И сейчас тоже, наверное, подерёмся. Преимущество будет, конечно, на стороне Перейры, если мы будем драться в Бразилии. Почему? Потому что это его родная страна, ему там будет легче с акклиматизацией, со всеми этими условиями, с тренировочным лагерем. И мы там ни разу не дрались с Магомедом. Мы не знаем, где можно будет там потренироваться, с кем можно будет поработать, как пройти лагерь подготовительный», — признавался Магомедов «Матч ТВ».

Анкалаев же был куда более смел в оценках и пообещал «вырубить» Перейру. Правда, в плане возможных мест для проведения упоминал ОАЭ, Саудовскую Аравию и США, но не Бразилию. А также уверял в неспособности Алекса справиться с ним, подкрепляя слова котировками букмекеров. Те же действительно отдавали предпочтение россиянину.

В целом подобные заявления слабо сочетались с имиджем Анкалаева, который традиционно вёл себя предельно сдержанно и уважительно относился к противникам. Но он не собирался снижать обороты и уже в июле продолжил свою кампанию по привлечению внимания. За это время он сделал ещё пару резких выпадов в социальных сетях, высказался о досрочной победе над Перейрой и несколько раз призвал главу UFC Дану Уайта свести их в клетке. А также дал интервью порталу MMA Junkie, где назвал себя единственным законным претендентом.

«У меня в активе 13 боёв в UFC, дрался со всеми топами. Перейра же просто поднялся на категорию выше, провёл два-три поединка и теперь удерживает пояс. Думаю, давно заслужил бой за титул. И скоро вы увидите нового чемпиона», — сказал россиянин.

По словам Анкалаева, он превосходит Перейру во всех аспектах, а разница в борцовских навыках может стать ключевой и обеспечить ему преимущество в противостоянии.

«Перейра не умеет бороться. В схватке с Блаховичем мы увидели, какой у него грэпплинг. Даже Адесанья, чистый ударник, валил его на землю. Делал что хотел. Не думаю, что он доставит мне проблемы в стойке. Мне нравится работать с теми, кто постоянно идёт вперёд, бьёт. Могу финишировать его на ногах, а если ещё и борьбу подключить… Не понимаю, какие у него шансы», — добавил Анкалаев.

Безусловно, Магомед (или его представитель) немного перебарщивал, когда буквально в каждом сообщении в социальной сети предсказывал нокаут Алекса. Но так он лишь хотел напомнить о себе и заставить руководство вспомнить, что в полутяжёлом весе у бразильца остались незавершённые дела. Ведь к этому моменту в СМИ стали активно обсуждаться как его подъём в тяжёлый дивизион, так и переход в бокс. И тот сам активно подогревал эти темы.

Так, Перейра лично отреагировал на призыв бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа попробовать свои силы на ринге и даже спросил, с кем бы он посоветовал ему сразиться первым. А также подтвердил желание подняться в категорию до 120 кг. Но подчеркнул, что согласен биться исключительно за трофей. По его словам, поединок с временным чемпионом его не интересует, в то время как за титул он может сразиться хоть с Джоном Джонсом, хоть с Томом Аспиналлом.

В свою очередь, на тему потенциальной встречи с Анкалаевым он поначалу отвечал довольно неопределённо. В частности, предложил спросить об этом Уайта, а сам в очередной раз сказал о готовности подраться с любым. Отреагировал он и на реплики Магомеда о нокауте. По его словам, в настоящий момент многие пытаются пиариться на его имени и принижать его достижения и мастерство, в то время как он сам продолжает тренироваться и развиваться. Поэтому с каждой схваткой справиться с ним становится всё сложнее.

Однако на днях он дал интервью ESPN, в котором более конкретно высказался о своих планах. Перейра изъявил желание продолжить выступление в полутяжёлой категории, а также выделил Анкалаева среди возможных оппонентов, ведь в прессе его имя упоминается чаще всего. Но назвал это хорошим поединком и пообещал подойти к нему в отличном состоянии.

Загвоздка в другом. Перейра заявил о намерении взять небольшой перерыв и залечить полученные в дуэли с Прохазкой травмы (два сломанных пальца на ноге), а временем возвращения в клетку назвал декабрь. И это крайне неудобно для Анкалаева, ведь в этом случае перерыв между боями у него составит аж 11 месяцев.

Зато это даёт UFC лишний повод задуматься об организации элиминатора за звание претендента и свести Анкалаева с тем же Блаховичем. Поляк совсем недавно сам бросал вызов Перейре и не упустит шанса побороться за звание первого номера. Тем более их реванш с россиянином обещает привлечь большое внимание аудитории, ведь первая дуэль сильнейшего так и не выявила. Но насколько справедливо это по отношению к Магомеду? Ведь тот рискует вновь остаться за бортом, если те же судьи решат добавить интриги.

Тем не менее пока это видится наиболее логичным вариантом развития событий. И Перейру сложно в чём-либо упрекнуть. В последнее время он был очень активен и успешен, поэтому и заслужил небольшой перерыв. В отличие от Анкалаева, который за последние полтора года лишь дважды заходил в октагон. При этом права отказаться у россиянина нет, ведь в этом случае он рискует вновь впасть в немилость и получить в соперники не одного из топов весовой, а условного Ракича или Халила Раунтри. А победа над ним не окажет никакого положительного влияния на его статус.