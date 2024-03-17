Вехи истории: Панарин набрал пять очков и установил рекорд «Рейнджерс», Овечкин забросил 127-ю победную шайбу в НХЛ

Артемий Панарин оформил дубль и отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом». В активе нападающего «Рейнджерс» стало 93 очка, благодаря чему он установил новое клубное достижение: ранее ни одному хоккеисту франшизы не удавалось преодолевать эту планку в четырёх сезонах и при этом трижды подряд. В свою очередь, Александр Овечкин забросил 127-ю победную шайбу в карьере во встрече с «Ванкувером». Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей, а Андрей Василевский отразил 47 бросков по воротам в игре «Тампы» с «Флоридой». Кирилл Капризов набрал два очка и помог «Миннесоте» перевести выяснение отношений с «Сент-Луисом» в овертайм, но его команда всё-таки уступила в серии буллитов.

Рекорд Панарина

Текущий сезон НХЛ складывается как нельзя лучше для Артемия Панарина. Российский хоккеист показывает завидную результативность и уверенно возглавляет список бомбардиров «Рейнджерс». А после гостевой встречи с «Питтсбургом», в которой россиянин пополнил свою копилку сразу пятью очками, он вернулся и в топ-5 претендентов на «Арт Росс Трофи».

Счёт в матче открыли «Пингвинз» на 3-й минуте, однако гостям понадобилось всего 57 секунд, чтобы выправить ситуацию и даже вырваться вперёд. Сначала отличился Каапо Какко, а затем Панарин помог отличиться Адаму Фоксу. Хозяева между тем не опустили рук и восстановили статус-кво, но тут уже сам россиянин блеснул снайперскими способностями. Эффектным пасом отметился Винсент Трочек, перебросивший шайбу через лежавшего на льду защитника. Попасть по летящей по воздуху шайбе было не так просто, но Артемий с этой задачей справился, оставив не у дел Тристана Джерри.

Также по теме Дебютный гол Кузнецова, пять очков Кучерова и рекордная победа Самсонова: россияне не сбавляют оборотов в регулярке НХЛ Никита Кучеров записал на свой счёт гол и четыре ассиста в матче регулярного чемпионата НХЛ и сократил отставание от Натана Маккиннона...

После этого гола в активе Панарина стало 90 очков в нынешней регулярке. Он добрался до этой отметки в четвёртый рез в карьере, причём трижды подряд. Ранее такое не удавалось ни одному игроку «Рейнджерс» за всю историю клуба, длящуюся с 1926 года. Поклонники команды в соцсетях даже заявили, что после окончания карьеры номер нападающего должен быть выведен из обращения. Пока, к слову, такого признания в НХЛ удостоились лишь два россиянина — Павел Буре и Сергей Зубов.

Но на одном голе и ассисте в отчётном матче форвард не остановился. В концовке второго периода он оформил дубль, коршуном ворвавшись на пятак во время розыгрыша большинства и отправив в сетку отскочившую шайбу.

А всего минуту спустя отметился результативной передачей в голе Мики Зибанеджада. А в начале третьего игрового отрезка Артемий набрал и пятое очко в матче, записав в свой актив ещё один ассист. Этот пас стал для игрока 500-м за карьеру в НХЛ. Чтобы достичь этой знаковой вехи Панарину понадобилось 656 матчей, и это третий результат в истории лиги после Коннора Макдэвида (527) и Сидни Кросби (554). Интересно, что за последние 20 лет эту планку преодолевал лишь один незадрафтованный хоккеист — Мартин Сент-Луис. Россиянин закономерно был признан первой звездой не только матча, но и всего игрового дня в НХЛ, однако сам он заявил, что не придаёт значения достижениям и рекордам.

«Я не думаю об этом, иначе перестану прикладывать усилия. Быть может, я подумаю об этих вещах после [окончания] сезона. Но точно не во время», — отметил россиянин.

Победный гол Овечкина

Александр Овечкин принёс победу «Вашингтону» в важном матче регулярного чемпионата с лидером Западной конференции «Ванкувером». Столичная команда сохраняет реальные шансы на плей-офф несмотря на невзрачный осенний отрезок, а сам ветеран «Кэпиталз» выглядит куда увереннее во второй половине сезона, нежели в его начале.

Матч с «Кэнакс» получился не слишком зрелищным. Хозяева открыли счёт уже на 2-й минуте, а после этого не слишком-то рвались в атаку, больше осторожничая. Гости также не были чересчур активными: за первый период обе команды нанесли всего по шесть бросков в створ чужих ворот.

После перерыва «Вашингтон» заметно ожил и спустя шесть минут восстановил паритет. Первую результативную передачу в НХЛ записал на свой счёт молодой россиянин Иван Мирошниченко, который в последнее время получил шанс закрепиться в основном составе. Форвард получил пас на пятачке, поборолся с защитниками и сумел прокинуть шайбу дальше на Тома Уилсона, которому никто не мешал на дальней штанге. А менее двух минут спустя на том же месте защитники «Ванкувера» упустили Овечкина, который завершил комбинацию, начатую соотечественником Александром Алексеевым.

Больше голов в этой встрече зрители не увидели, а капитан «Кэпиталз» таким образом записал на свой счёт 127-ю победную шайбу в карьере. По этому показателю он идёт вторым в истории лиги, уступая лишь Яромиру Ягру (135).

Что касается великой погони за рекордом Уэйна Гретцки, то теперь Александра отделяет от легендарного канадца 53 точных броска. И лишь один гол нужен Овечкину, чтобы провести 19-й подряд сезон с минимум 20-ю голами.

40-й гол Кучерова

Никита Кучеров продлил свою результативную серию до десяти матчей и ещё ближе подобрался к Натану Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ. Нападающий «Тампы» отличился голом и передачей во встрече с «Флоридой», а форвард «Колорадо» набрал лишь одно очко в игре с «Эдмонтоном». Теперь на счету россиянина 114 очков — на два меньше, чем у лидирующего канадца.

«Лайтнинг» в своём матче взяли с места в карьер и забросили шайбу уже на 21-й секунде. А к исходу 27-й минуты гости вели 4:0. В четвёртой шайбе, которая была заброшена в большинстве, принял участие Кучеров. После этого «Пантерз», наконец, показали зубы и отправили в ворота Андрея Василевского три шайбы подряд. При этом голкипер «Тампы» за 60 минут сумел отразить 47 бросков, за что был признан второй звездой матча. А вот его визави Сергей Бобровский, напротив, в этой встрече мягко говоря не блистал и спас команду лишь в 11 случаях из 15.

А финальная точка была поставлена Кучеровым, когда «Флорида» уже сняла вратаря и всеми силами пыталась забросить ещё одну шайбу, чтобы перевести игру в овертайм. Игроки «Лайтнинг» после одной из таких атак выбросили шайбу из зоны, а Брендон Хагель рванул за ней к чужим воротам. Там он поборолся у борта и сумел сделать передачу подоспевшему россиянину. Первый его бросок блокировал защитник, но Никита не выключился из борьбы и со второй попытки всё-таки отправил снаряд в незащищённые ворота.

Гол стал для нападающего 40-м в этой регулярке, а всего таких сезонов на его счету уже три. Больше в истории «Лайтнинг» только у Стивена Стэмкоса (6).

Серия Капризова

Кирилл Капризов также продолжает свою результативную серию, которая составляет теперь уже семь игр. Правда, в отличие от Кучерова, нападающему «Миннесоты» не пришлось отпраздновать победу в очередном матче регулярки. Его команда на выезде уступила «Сент-Луису» в серии буллитов. Свой штрафной бросок россиянин под занавес встречи не реализовал, однако, если бы не Капризов, то «Уайлд» не получили бы даже одного очка за ничью в основное время.

К началу третьего периода гости проигрывали 0:2, имея в активе лишь 14 бросков в створ за 40 минут игрового времени. Самым активным среди хоккеистов «Миннесоты» был российский нападающий, трижды атаковавший владения Джордана Биннингтона. Продолжил тащить команду Кирилл и в третьем отрезке, и, наконец, его усилия увенчались успехом. Сначала Капризов воспользовался ошибкой Карла Болдука, упавшего на лёд и потерявшего шайбу.

Кирилл тут же подхватил её и отпасовал Марко России, который оказался один на один с вратарём. Дебютант сезона не растерялся и прокинул снаряд между ног голкипера. А за четыре минуты до конца Капризов отличился уже сам, замкнув прострел Матса Цукарелло на дальней штанге. Это уже 35-й гол россиянина в нынешнем сезоне.