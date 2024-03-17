«Каролина» по буллитам победила «Торонто» в НХЛ, у Кузнецова и Орлова по результативной передаче
- Gettyimages.ru
В основное время игра завершилась со счётом 4:4.
В серии буллитом сильнее оказались игроки «Каролины». Отметим, что «Харрикейнз» отыгрался со счётом 2:4.
Российский защитник Дмитрий Орлов и российский нападающий Евгений Кузнецов сделали по результативной передаче.
Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков и голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразили по 36 бросков каждый.
Ранее «Калгари» обыграл «Монреаль» в НХЛ.