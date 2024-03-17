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«Каролина» по буллитам победила «Торонто» в НХЛ, у Кузнецова и Орлова по результативной передаче

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«Каролина» обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина» по буллитам победила «Торонто» в НХЛ, у Кузнецова и Орлова по результативной передаче
  • Gettyimages.ru

В основное время игра завершилась со счётом 4:4.

В серии буллитом сильнее оказались игроки «Каролины». Отметим, что «Харрикейнз» отыгрался со счётом 2:4.

Российский защитник Дмитрий Орлов и российский нападающий Евгений Кузнецов сделали по результативной передаче.

Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков и голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразили по 36 бросков каждый.

Ранее «Калгари» обыграл «Монреаль» в НХЛ.

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