На радость Тутберидзе: Федотов и Базылюк стали чемпионами России по фигурному катанию среди юниоров

Ученики Этери Тутберидзе одержали победы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске. Главный фаворит турнира юношей Арсений Федотов уверенно откатал обе программы (не смог приземлить лишь один прыжок — четверной лутц), благодаря чему опередил ближайшего преследователя Льва Лазарева более чем на девять баллов. В соревновании девушек отличилась Маргарита Базылюк, не допустившая в произвольной ни одной существенной ошибки и оставившая позади Алису Двоеглазову, которая дышала ей в спину после первого дня.

Прыжки Федотова и характер Лазарева

В преддверии первенства России по фигурному катанию в соревнованиях юниоров особый интерес вызвало противостояние Льва Лазарева и Арсения Федотова. Талантливые фигуристы совсем недавно произвели фурор на чемпионате страны по прыжкам, а теперь сошлись в Саранске.

Однако Лазарев практически завершил борьбу за титул ещё после короткой программы, где в том числе допустил грубую ошибку при исполнении акселя. Федотов же обеспечил себе комфортное лидерство, оторвавшись от ближайшего преследователя Николая Угожаева почти на четыре балла.

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Но в произвольной Угожаев — самый взрослый участник соревнований — сам вычеркнул себя из числа соискателей на награды. Он заявил два сложнейших четверных (флип и лутц), но с обоих упал и вдобавок сделал бабочку на риттбергере. В результате он, получив всего 138,77 очка, занял только десятое место.

Некоторым спортсменам, напротив, удалось значительно улучшить своё положение. Речь в том числе об Иване Рамзенкове, завершившем первую часть турнира только шестым. Однако он выдал потрясающую произвольную: в начале порадовал каскадом четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, а потом успешно сделал сольный четверной тулуп. В итоге дебютант по итогам программы уступил только Лазареву и Федотову и завоевал бронзу.

«Я очень доволен своим прокатом, пусть и откатал не на 100%, были помарки. В целом хорошо справился. Я спортсмен и нацелен попадать на пьедестал. Я целеустремлённый, пытаюсь работать на тренировках на все 100%. Поэтому своё третье место сегодня сюрпризом не назову», — приводит слова юниора «Чемпионат».

К слову, он всего на 0,07 балла опередил Марка Лукина в борьбе за медаль. Уроженец Москвы выступил не очень удачно, хотя начал с чистейшего четверного тулупа. Однако за ним последовали не лучший тройной лутц и бабочка на тройном акселе. Было заметно, что фигурист, оставшись без награды, сильно переживал.

Ну а равных в этот вечер, как уже говорилось, не было двум фаворитам. Лазарев, несмотря на осечки в короткой программе, боролся до конца и выдал потрясающий прокат. Уже в начале он вынудил болельщиков аплодировать, справившись с тремя квадами подряд — флипом, лутцем и тулупом. Но без помарки не обошлось и тут. Во второй половине Лев заявил сложный каскад, но сделал только тройной лутц и два дупеля следом. Однако он всё же завоевал серебро с суммой баллов 259,28.

Последним на лёд вышел Федотов, который мог разве что сам отдать победу главному сопернику. И уже на старте он неожиданно упал с четверного лутца. Правда, собрался и больше таких подарков не делал. Он справился с двумя оставшимися элементами ультра-си и двумя тройными акселями. Также подопечный Этери Тутберидзе выполнил все вращения четвёртого уровня и дорожку на «+4» от рефери и во второй раз подряд заслуженно выиграл турнир — 269,04.

«Думаю, мне не хватает пока опыта на соревнованиях, только со стороны кажется, что у меня железные нервы. Сюда я приезжал уже с каким-то статусом, что добавляло ответственности и волнения. Пока не разбирал элементы отдельно, но доволен, что после падения собрался и дальше всё сделал», — подвёл первые итоги чемпион.

Хладнокровие Базылюк и рывок Плескачёвой

У девушек же равных ожидаемо не оказалось другой героине чемпионата России по прыжкам — Маргарите Базылюк. Она, как и Федотов, выиграла короткую программу, хотя оторвалась от занявшей вторую позицию Алисы Двоеглазовой меньше чем на 1 балл. Но было понятно, если фигуристка чисто выполнит все заявленные элементы, то не оставит шансов преследовательницам.

А те и сами помогали фаворитам. Например, это касается располагавшейся на третьей позиции после первой части турнира Софии Дзепки. Она вместе с тренером Екатериной Моисеевой решила не рисковать и отказалась от четверного сальхова. Все остальные элементы девушка исполнила чисто, в частности, начала прокат с тройных флипа и сальхова. Не возникло к ней вопросов и по другим эпизодам. Но суммы баллов 210,04 баллане хватило, чтобы подняться на пьедестал.

На 1,79 очка в итоговом протоколе её обошла взлетевшая с пятой строчки Лидия Плескачёва. Она с ходу продемонстрировала своё мастерство, первой в этот вечер справившись с трикселем. После этого девушка почувствовала уверенность в себе и не совершила ни одной осечки. А главное, она не просто прыгала, но зажгла зал ярким драйвовым прокатом.

«Я безумно довольна! Думала, точно не попаду на пьедестал. Предполагала, что будет хуже. Уверенность дал мой предыдущий старт. Там решалось, поеду на ЧР или нет. На стартах получается стабильно. Я решила пойти ва-банк и сделать элемент ультра-си. После прошлых соревнований решила выполнить тройной аксель», — цитирует призёра Sport24.

Также необходимо отметить поднявшуюся с девятого места на пятое Екатерину Ципухину. Она первой исполнила элемент ультра-си — четверной сальхов. Заявлен был ещё один, но спортсменка решила не рисковать.

А десертом для зрителей стала борьба Двоеглазовой и Базылюк за победу. Алиса перед выходом на площадку даже перекрестилась, хотя это и не уберегло её от обидной ошибки: при приземлении с четверного тулупа она коснулась льда. Зато справилась с ещё одним квадом — лутцем и каскадом три-два. Выступление девушки достойно положительной оценки, ведь она совсем недавно восстановилась после травмы колена, но успела набрать отличную форму.

«Медаль далась мне нелегко, много сложностей пришлось пройти, но я смогла. Конечно, во многом благодаря поддержке тренерского штаба, близких, друзей. Очень их люблю, спасибо им большое! Думаю, без них у меня не получилось бы», — призналась Двоеглазова.

Однако соревноваться с практически идеальной Базылюк, похоже, на сегодняшний день не способна даже Алиса. Если у кого-то из присутствующих оставались сомнения в итоговом успехе фаворита, они отпали после первой половины программы. Подопечная Тутберидзе порадовала тройным акселем и каскадом из четверного тулупа и двойного акселя, а затем сольным четверным сальховом. Во второй половине она додавила судей ещё одним квадом (тулупом), на этот раз в каскаде. И те не поскупились на оценки. С суммой баллов 245,19 чемпионка опередила Двоеглазову почти на 14 очков.

«Самым важным на этом старте считаю чистые прокаты. Медаль для меня не имеет значения, сейчас нужно было чисто откатать программу. Судьи должны были решить, какой я стану. Я хочу поблагодарить зрителей за то, как они себя активно вели и постоянно поддерживали. Как отмечу победу? Посижу с родителями и сёстрами за столом», — поделилась эмоциями Базылюк.