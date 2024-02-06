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Рыбакова и Махноносов не думают о местах на юниорском ЧР по фигурному катанию

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Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов заявили, что на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске пытаются показать свой максимум.

«Тренеры очень нам помогают, рассказывают, как правильно настраиваться, появилось больше ответственности. Мы старались делать то, что накатывали, о местах и баллах не думали», — цитирует Рыбакову ТАСС.

По словам Махноносова, в ритм-танце пара «допустила несколько задоринок, которые не намерены допускать» в дальнейшем.

«Но, к счастью, нам это не помешало. Разницы не заметили по настрою, каждый раз намереваемся делать максимум», — заключил он.

Рыбакова и Махноносов получили от судей 75,68 балла и занимают первое место после ритм-танца.

Ранее Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, заявила, что у неё достаточно мотивации выступать в условиях изоляции российского спорта.

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