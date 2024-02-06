Щербакова рассказала, что конкуренция в фигурном катании мотивирует её с Гончаровым
- РИА Новости
«На наш взгляд, прокат был нормальный, в плане эмоций и раскрытия образов справились, насчёт чистоты есть куда расти. В спорте высокая конкуренция, это нас мотивирует», — цитирует Щербакову ТАСС.
Дуэт на первенстве России среди юниоров в Саранске за ритм-танец получил от судей 71,80 балла.
Ранее Глеб Гончаров, выступающий в танцах на льду с Анной Румак, рассказал, почему на юниорском чемпионате России пара выступала под композицию британской группы Depeche Mode.