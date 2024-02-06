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Щербакова рассказала, что конкуренция в фигурном катании мотивирует её с Гончаровым

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Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, заявила, что у неё достаточно мотивации выступать в условиях изоляции российского спорта.
Щербакова рассказала, что конкуренция в фигурном катании мотивирует её с Гончаровым
  • РИА Новости

«На наш взгляд, прокат был нормальный, в плане эмоций и раскрытия образов справились, насчёт чистоты есть куда расти. В спорте высокая конкуренция, это нас мотивирует», — цитирует Щербакову ТАСС.

Дуэт на первенстве России среди юниоров в Саранске за ритм-танец получил от судей 71,80 балла.

Ранее Глеб Гончаров, выступающий в танцах на льду с Анной Румак, рассказал, почему на юниорском чемпионате России пара выступала под композицию британской группы Depeche Mode.

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