Щербакова рассказала, что конкуренция в фигурном катании мотивирует её с Гончаровым

Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, заявила, что у неё достаточно мотивации выступать в условиях изоляции российского спорта.

«На наш взгляд, прокат был нормальный, в плане эмоций и раскрытия образов справились, насчёт чистоты есть куда расти. В спорте высокая конкуренция, это нас мотивирует», — цитирует Щербакову ТАСС.

Дуэт на первенстве России среди юниоров в Саранске за ритм-танец получил от судей 71,80 балла.

Ранее Глеб Гончаров, выступающий в танцах на льду с Анной Румак, рассказал, почему на юниорском чемпионате России пара выступала под композицию британской группы Depeche Mode.