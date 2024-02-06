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Гончаров: стал слушать Depeche Mode, программа под их композицию — одна из любимых

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Глеб Гончаров, выступающий в танцах на льду с Анной Румак, рассказал, почему на юниорском чемпионате России в Саранске пара выступала под композицию британской группы Depeche Mode.
Гончаров: стал слушать Depeche Mode, программа под их композицию — одна из любимых
  • РИА Новости

«Это выбор тренеров, я раньше не знал эту группу. Сейчас уже стал слушать этот коллектив. Эта программа — одна из любимых», — цитирует Гончарова «Матч ТВ».

Румак добавила, что пока не знает, будут ли они ставить номера под композиции коллектива Дейва Гаана.

Фигуристы за своё выступление получили от судей 67,25 балла. Произвольный танец спортсмены представят 8 февраля.

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