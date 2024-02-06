Гончаров: стал слушать Depeche Mode, программа под их композицию — одна из любимых
- РИА Новости
«Это выбор тренеров, я раньше не знал эту группу. Сейчас уже стал слушать этот коллектив. Эта программа — одна из любимых», — цитирует Гончарова «Матч ТВ».
Румак добавила, что пока не знает, будут ли они ставить номера под композиции коллектива Дейва Гаана.
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