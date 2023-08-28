«VAR в какой-то степени помог бы разобраться»: скандальный эпизод в бое Усика и Дюбуа может привести к нововведениям

Команда Даниэля Дюбуа потребовала незамедлительного реванша с Александром Усиком. По мнению промоутера британца Фрэнка Уоррена, судья обязан был отсчитывать нокдаун в пятом раунде после попадания в пояс. В ответ украинец изъявил желание подраться на голых кулаках прямо на улице. А его менеджер Александр Красюк обвинил оппонента в грязной манере ведения боя. В свою очередь, бывший чемпион мира Денис Лебедев оставил спорный момент на усмотрение арбитра, но согласился с предложением Дерека Чисоры ввести в боксе систему видеоповторов.

«Это был удар в рамках разрешённого, и бой требовалось остановить»

Бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа стал одним из самых обсуждаемых в мировом боксе в 2023 году. И дело не в спортивной составляющей, а в спорном эпизоде, имевшем место в пятом раунде. Обладатель четырёх поясов самых престижных организаций в тяжёлом весе пропустил сильный правый прямой в район пояса и рухнул на настил. Однако судья не стал отсчитывать нокдаун, а зафиксировал удар между ног и позволил украинцу восстановиться.

В результате тот спустя минуту пришёл в себя и в девятом отрезке нокаутировал соперника. Вердикт арбитра вызвал гневную реакцию у британца и его представителей, которые назвали произошедшее ограблением и потребовали незамедлительного реванша.

В свою очередь, уроженец Симферополя тоже за словом в карман не полез и ещё в ринге съязвил, что мощь оппонента прочувствовал лишь пахом. А уже на пресс-конференции он чётко показал журналистам, куда Динамит попал кулаком.

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«Были мысли, что не смогу подняться, поскольку немного стала болеть спина, не только то место. Чуть-чуть начало в спине оттягивать. Но чувствовал, что подниматься обязательно нужно. Потому что, если ты остаёшься на полу, ты остаёшься там. Как бы ни болело. Оно и сейчас болит. Но надо вставать и доводить дело до конца», — заявил Усик.

Вместе с тем чемпион высмеял версию команды Дюбуа о том, что он намеренно слишком высоко натянул шорты, и в шутку предложил в следующий раз драться без них. Что касается реванша, Александр заверил: готов сразиться во второй раз хоть на следующий день прямо на улице на голых кулаках.

Не остался в стороне и менеджер украинца Александр Красюк, опубликовавший в социальных сетях раскадровку спорного эпизода с подписью «для тех, кто увидел удар по правилам». Чуть позже он вовсе заподозрил англичанина в неспортивной манере ведения поединка.

«Грязное выступление — это когда тебе не важно, что будет. Но если ты планируешь одержать победу благодаря некой стратегии опираться на подобное… И если потом используешь для развития своего, так сказать, успеха — вот тогда это стратегия. Но как можно сейчас судить, была она или нет. Можно лишь рассуждать, свидетелями чего мы стали, а мы увидели несколько попаданий ниже пояса», — поделился мнением Красюк.

В команде претендента предсказуемо придерживаются иной точки зрения. Его промоутер Фрэнк Уоррен больше не делал столь громких заявлений, как по окончании противостояния, но счёл вердикт рефери ошибочным.

«Как объяснялось на собрании, посвящённом правилам, пояс приходится на середину бёдер. Поэтому он намного ниже. Это был удар в рамках разрешённого, и бой требовалось остановить. У него имелось три минуты и 46 секунд на то, чтобы прийти в себя, а это неправильно. Судья принял неверное решение, и я до сих пор не могу понять одного: если уж был зафиксирован данный удар ниже пояса, почему не сняли очков?» — цитирует функционера Boxingscene.

Более того, Уоррен выразил уверенность, что схватку в итоге признают несостоявшейся и назначат немедленную повторную встречу. По его мнению, будет правильно, если на этот раз боксёры сойдутся на территории Дюбуа — в Лондоне.

Ожидаемо поддержали подопечного и тренеры. Так, Дон Чарльз, неоднократно пересмотрев повтор, признался, что так и не понял, в чём заключалось нарушение. А чтобы такие ситуации не повторялись впредь, специалист предложил ввести в боксе видеоповторы по аналогии с футбольной системой VAR.

Наконец, Джеймс Али Башир, ещё один наставник, который готовил Динамита к противостоянию, обвинил соперника в том, что тот слишком высоко натянул шорты.

Так или иначе, несмотря на уверенность Уоррена, вероятность реванша между Усиком и Дюбуа крайне низка. Следующим в очереди на встречу с украинцем стоит претендент по линии IBF Филип Хргович. Он уже изъявил желание сразиться с обладателем трёх поясов и назвал себя парнем, который в состоянии его побить.

Не умирает у болельщиков и надежда на схватку украинца с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в тяжёлом весе. Уроженец Симферополя на пресс-конференции в очередной раз заверил, что готов сразиться с ним в любой момент, если британец этого захочет.

«У профессионалов зачастую допускаются попадания по трусам»

Большинство профессионалов и экспертов придерживаются мнения, что Дюбуа действовал чисто. Например, бывший абсолютный чемпион планеты в полусреднем весе Джош Тейлор подчеркнул: кулак англичанина пришёлся в пупок, а не в запрещённую область. Полностью согласился с ним и экс-чемпион по версиям IBF и WBA в полулёгкой категории Карл Фремптон.

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«Удар получился на грани. Одни судьи сочтут его недозволенным, другие спустят с рук. Как по мне, это не был выстрел ниже пояса. Усик воспользовался своим опытом, получив по корпусу. Тот пришёлся не туда, куда он изобразил, — Александр пропустил по корпусу и решил, что может выкрутиться, изобразив, что он был запрещённым. Он отдохнул и восстановил силы», — сказал Фремптон.

В свою очередь, проигравший Усику в 2018 году нокаутом Тони Белью напомнил: все попадания ниже пупка засчитываются как идущие ниже пояса. Однако, по его словам, спортсмен сам надел шорты слишком высоко, так, что они закрывали пупок. В качестве доказательства он приложил фотографию украинца после встречи.

А обладатель пояса IBF в наилегчайшем весе Санни Эдвардс предположил, что, если бы арбитр отсчитал победителю нокдаун, тот с большой долей вероятности не встал бы и оппонент одержал бы победу.

Но, пожалуй, самую любопытную мысль высказал также пострадавший от украинца в своё время Дерек Чисора. Он призвал как можно скорее ввести в боксе систему видеоповторов, чтобы избежать подобных скандалов.

«Это необходимо, поскольку прямо сейчас ситуация такова, что Даниэль потерпел поражение. Он остался без обязательного реванша, а это £20—30 млн. Он лишился денег», — цитирует британца Talksport.

Другой экс-чемпион мира Денис Лебедев в комментарии RT согласился с коллегой и посчитал, что такое нововведение лишним точно не станет.

«Помню, в поединке с Муратом Гассиевым он тоже на самом деле угодил мне не по печени, а по почкам и спине. Но мы профессионалы, и остаётся лишь принимать подобные вещи. А вспомните, как Андре Уорд ударил Сергея Ковалёва по трусам. Там арбитр зафиксировал нокдаун. VAR в какой-то степени помог бы разобраться», — полагает эксперт.

Сам же спорный эпизод в пятом раунде противостояния Усика и Дюбуа он оставил на усмотрение рефери в ринге.

«Только он принимает решение, засчитывать удар или нет, отсчитывать нокдаун или фиксировать нарушение. У профессионалов зачастую допускаются попадания по трусам, если только речь не идёт о прямом в пах. Не следует каждое касание ниже пояса расценивать как фол. Повторюсь, окончательный вердикт в любом случае остаётся за судьей», — добавил Лебедев.