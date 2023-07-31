Украинский боксёр Усик заявил, что в течение трёх лет завершит карьеру
«Я буду драться, пока Бог даёт мне силы, но давайте будем реалистами. Думаю, в течение трёх лет. Нельзя заработать все деньги в мире. Я хочу видеть своих детей, мальчики растут, и теперь им надо дать то, что они должны получить от отца», — приводит слова Усика Przegląd Sportowy.
Боксёр ответил, что его мотивирует продолжать карьеру.
«Моя жена, когда звонит и говорит, как сильно любит меня», — сказал он.
36-летний украинец — чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской организации (IBO).
Ранее Усик заявил о желании баллотироваться в президенты.