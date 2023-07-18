«Не готовы говорить о дедлайнах»: МОК может принять решение об участии россиян в ОИ-2024 в октябре

МОК может принять решение об участии отечественных атлетов в Олимпийских играх 2024 года на сессии организации в Мумбае 15—17 октября. Об этом заявил президент комитета Томас Бах во время общения с журналистами. По его словам, для вынесения вердикта понадобится некоторое время. В свою очередь, глава оргкомитета Игр Тони Эстанге предположил, что это произойдёт не ранее сентября. Тем временем Европарламент призвал не допускать россиян и белорусов к любым международным стартам.

В вопросе возможного допуска россиян к Олимпийским играм 2024 года в Париже появилось чуть больше ясности. По крайней мере, Томас Бах за год до их начала во время общения с представителями СМИ обозначил примерные даты вынесения вердикта. Изначально планировалось, что это состоится 26 июля, когда приглашения получат все страны, но Россия и Белоруссия в их число не вошли.

Спустя несколько дней глава МОК сообщил, что на принятие решения понадобится «необходимое время», и в качестве сроков назвал сессию комитета 15—17 октября в Мумбае. С большой долей вероятности именно там будет решена судьба отечественных атлетов.

При этом функционер в очередной раз подчеркнул: если они и отправятся во Францию, то исключительно в качестве нейтральных, и смогут выступить там без флага и гимна страны и любой другой демонстрации приверженности к ней.

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«Я не готов говорить о дедлайнах. Мы хотим сделать это в интеллигентной манере. Пока слишком рано делать выводы. Мы наказали российские власти, но мы также хотим защищать права человека. Наша позиция по этому вопросу ясна, она совпадает с позицией специального докладчика ООН. Также Олимпийская хартия не допускает дискриминации. В мире происходит множество военных конфликтов, и мы всегда придерживались позиции, согласно которой спортсмены должны иметь возможность участвовать в соревнованиях. Азербайджан и Армения, Палестина и Израиль, Эфиопия и Эритрея, Ирак и Иран, вторжение в Афганистан — мы всегда принципиально не наказывали атлетов», — цитирует Баха «Р-Спорт».

Ключевую же роль в вопросе допуска или недопуска к ОИ отдельных россиян сыграют международные федерации. Именно им надлежит определить, кто имеет право отправиться в Париж, а кто — нет. Именно они занимаются организацией квалификационных турниров Олимпиады-2024. Немец с удовлетворением отметил, что большинство федераций приняли во внимание призыв МОК допускать к стартам людей, публично не поддерживавших СВО.

Вместе с тем президент потребовал исключить дискриминацию всех россиян, которые приедут в Париж, будь то участники, болельщики или журналисты. По его словам, одной из главных миссий МОК остаётся объединение спортсменов всей планеты в мирном соревновании.

«Мы придерживаемся такого подхода ко всем атлетам без исключения, в том числе с российскими и белорусскими паспортами. В то же время мы наказываем тех, кто ответственен за это, не допуская официальных лиц из России и Белоруссии к международным стартам, не проводя их на территории этих стран. Также специальный представитель ООН назвал нарушением прав человека недопуск спортсменов по национальному признаку. Данная позиция поддерживается большинством государств в мире, в том числе G7 и Движением неприсоединения», — заключил Бах.

Между тем о возможном участии России в ОИ-2024 высказался и глава оргкомитета Игр Тони Эстанге. По его сведениям, окончательное решение должно быть принято не раньше сентября. Также он подчеркнул, что россиянам для отбора на соревнования необходимо принять участие в квалификационных турнирах. Однако разрешить им это могут только международные федерации.

«Второй шаг для спортсменов, которые потенциально будут готовы к старту на Олимпиаде, — получат они одобрение МОК или МПК. Это их вердикт — в обоих случаях подтверждать или одобрять будут они. Как организационный комитет мы будем приветствовать тех, кто прошёл квалификацию и получил одобрение МОК и МПК», — объяснил функционер.

Однако власти Евросоюза, похоже, намерены сделать всё, чтобы максимально усложнить россиянам и белорусам процесс допуска. Например, в день общения Баха со СМИ комитет Европарламента по иностранным делам принял новый отчёт об отношениях с Белоруссией. В опубликованном по итогам мероприятия коммюнике осуждаются репрессии и нарушения прав человека в стране, а также выражается обеспокоенность тем, что Белоруссия якобы становится сателлитом России. Нашлось место в документе и теме спорта.

«Депутаты Европарламента призывают МОК, а также международные спортивные федерации не допускать спортсменов из Белоруссии и Российской Федерации к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже или в любом другом международном спортивном мероприятии», — говорится в тексте.

На заявление коллег оперативно отреагировал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв. Он предложил им заниматься своими проблемами, в том числе нарушением прав человека, и подчеркнул, что вопросы спорта следует решать исключительно МОК, позиция которого чётко гласит: всех атлетов следует допускать к соревнованиям.

«У нас много нерешённых вопросов — в частности, почему не допускаются спортсмены, представляющие командные виды, почему идёт разговор о нейтральном статусе для наших атлетов и т. д. Но Европарламент точно не должен иметь к этому отношения», — цитирует депутата «Матч ТВ».

Возвращаясь к деятельности МОК, он напомнил, что основной его задачей является пропаганда спорта вне зависимости от национальности.

«Организация должна поддерживать все государства, входящие в олимпийское движение. МОК создан для этого. Руководство этой организации понимает, что совершило стратегическую ошибку, когда отстранило наших от международных соревнований в 2022-м. Этого нельзя было делать, и они это поняли», — добавил Свищёв.

По его мнению, в мире на сегодняшний день тлеет множество вооружённых конфликтов, но людей из стран, ведущих войны, никто не отстраняет от международных стартов, в отличие от россиян и белорусов.

В свою очередь, его коллега олимпийская чемпионка Светлана Журова, объясняя нерешительность МОК, предположила, что там просто тянут время.

«Никто не даст гарантий, что к сентябрю не начнутся мирные переговоры и россиян не придётся как-то экстренно допускать. Тот же МОК не очень хочет брать на себя такую человеческую ответственность. Я так понимаю, они оттягивают данное решение, давая сигнал: россияне ещё не отстранены», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».