Доверие тренеров и роль лидеров: почему Головину и Миранчуку не следует менять клубную прописку

Грядущее лето может стать определяющим для Александра Головина и Алексея Миранчука. К первому проявляет интерес дортмундская «Боруссия», а второй должен вернуться из аренды в «Аталанту». Однако обоим футболистам стоит всерьёз задуматься над тем, чтобы остаться в нынешних клубах. Головин ведёт «Монако» к медалям Лиги 1 и путёвке в Лигу чемпионов, а Миранчук сформировал яркий атакующий дуэт с Николой Влашичем в «Торино».

Сезон без травм и интерес «Боруссии»

Для российских любителей футбола в нынешних реалиях матчи с участием Александра Головина и Алексея Миранчука остаются, по сути, единственным окном в Европу. Помимо них, в топ-5 ведущих чемпионатов Старого Света закрепился Андрей Лунёв, но он почти не получает практики в «Байере».

Полузащитники, напротив, постоянно выходят на поле, регулярно отмечаются результативными действиями и являются лидерами своих команд. В первую очередь это касается уроженца Калтана, который ведёт вперёд «Монако». Стабильность полузащитника объясняется прежде всего оптимальным физическим состоянием, ведь нынешний сезон для него — первый во Франции без травм. Для сравнения, только в прошлом году он из-за различных проблем со здоровьем пропустил суммарно девять встреч. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 россиянин не попал в заявку лишь раз — из-за перебора жёлтых карточек. По общему же количеству сыгранных минут он входит в топ-5 в команде.

Это не замедлило сказаться на результативности. В чемпионате Франции полузащитник забил уже пять мячей и повторил свой лучший показатель сезона-2019/20. При этом впереди у него ещё 15 туров, чтобы установить новый личный рекорд. Пока же Головин идёт на третьем месте в команде по количеству голов, уступая только форвардам Брилу Эмболо (12) и Виссаму Бен-Йеддеру (14).

Причём некоторые голы получились весьма эффектными. Например, мяч в ворота «Бреста» признали самым красивым в январе в национальном первенстве. Тогда россиянин технично обыграл оппонента и из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол. А в последнем туре он поразил ворота ПСЖ.

Вместе с тем Александр регулярно ассистирует партнёрам. В его активе уже семь результативных передач во всех турнирах. Впереди только Каю Энрике (восемь). А по среднему числу пасов под удар за встречу российский футболист и вовсе лидирует (1,9).

Всё это наглядно демонстрирует, насколько важную роль он играет в сегодняшнем «Монако». Неудивительно, что в том числе благодаря его действиям монегаски совершили рывок вверх по турнирной таблице Лиги 1. С конца октября они одержали восемь побед при двух ничьих и единственном поражении и вернулись в топ-3 таблицы. Россиянин же лишь в трёх встречах на этом отрезке не набирал очков.

Более того, Головин демонстрирует настолько яркую игру, что им заинтересовались другие европейские клубы. В начале февраля его агент Александр Клюев подтвердил, что за клиентом наблюдает дортмундская «Боруссия». Сам футболист признался, что не следит за такими вещами и намерен принести максимальную пользу своей нынешней команде.

Не факт, что дело в итоге дойдёт до переговоров, однако, если немецкий коллектив всё же сделает официальное предложение, хавбеку стоит всё тщательно взвесить. Во-первых, переехав в Германию, он не сделает шаг вперёд в развитии. Пусть дортмундцы регулярно стараются бросить перчатку «Баварии», с 2012 года они не поднимались выше второй позиции в Бундеслиге. О достижениях в еврокубках тоже говорить не приходится. В прошлом сезоне они стали третьими в группе Лиги чемпионов, а в первом раунде плей-офф Лиги Европы уступили «Рейнджерс».

Не способствуют прогрессу и регулярные продажи лидеров. Минувшим летом клуб отправил в «Манчестер Сити» лучшего бомбардира Эрлинга Холанда и ведущего центрального защитника Мануэля Аканджи. Летом 2021-го перебрался в «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. В ближайшее время должны приобрести его талантливого соотечественника Джуда Беллингема. Трансферы приносят в казну «Боруссии» большие деньги, но негативно сказываются на её конкурентоспособности.

К тому же, несмотря на потери дортмундцев, Головину не будет гарантировано место в основе: позицию атакующего полузащитника способны закрыть капитан Марко Ройс, Джованни Рейна и Юлиан Брандт. Слева в атаке, помимо последнего, могут сыграть вингер сборной Нидерландов Дониэлл Мален и Карим Адейеми. Учитывая философию клуба, при прочих равных тренер будет делать ставку на талантливого юного футболиста, которого можно будет с выгодой продать, а не на россиянина, которому в мае исполнится 27.

Плюс Александру крайне непросто дастся адаптация. Он известен как достаточно скромный, закрытый человек, которому требуется время на притирку, тем более речь пойдёт о новых стране, чемпионате и языке. И если в «Монако», генеральным директором которого является россиянин Олег Петров, хавбеку всячески помогали освоиться и создали идеальные условия, то в Германии ему едва ли будет уделено такое внимание.

Вероятно, футболист всё же продлит истекающий летом 2024-го контракт с монегасками. По информации французских СМИ, стороны ведут переговоры. И этот вариант выглядит оптимальным для спортсмена. Он выступает за команду уже почти пять лет и в общей сложности провёл за неё более 150 матчей — в нынешнем составе он является главным старожилом. Хавбек заслуженно пользуется полным доверием тренерского штаба и уважением партнёров и болельщиков. А команда в нынешнем сезоне имеет отличный шанс как минимум завоевать медали и вернуться в ЛЧ.

Если же Головину и покидать клуб, то только в случае интереса со стороны европейских грандов. Но такое развитие событий пока кажется маловероятным в связи с непростой политической обстановкой. Топ-клубы скорее сделают выбор в пользу исполнителя из другой страны, чем россиянина.

Регулярная практика и связка с Влашичем

То же самое можно сказать об Алексее Миранчуке, который успешно проявляет себя в «Торино». Как сообщает Tuttosport, клуб летом намерен выкупить права на игрока у «Аталанты» и готов заплатить за него €12 млн. Остаётся лишь пожелать, чтобы эта сделка состоялась, ведь на новом месте полузащитник получил главное — практику.

Если в Бергамо он вынужден был довольствоваться выходами на замену и дожидаться травм конкурентов, то в Турине регулярно появляется на поле. При этом ему не пришлось привыкать к новым требованиям, ведь Иван Юрич является последователем Джана-Пьеро Гасперини и даже предпочитает действовать по аналогичной расстановке (3—4—2—1 с двумя атакующими полузащитниками).

Как раз место одного из них занимает россиянин, а рядом с ним располагается экс-футболист ЦСКА Никола Влашич. Неудивительно, что игроки не только хорошо понимают друг друга на поле, но и быстро сдружились. По признанию хорвата, они близко общаются и постоянно вместе проводят время в компании своих вторых половинок.

Хорошие отношения помогают и в игре. В этом сезоне футболисты набрали суммарно 13 очков в Серии А по системе «гол + пас» и с четырьмя мячами входят в число лучших бомбардиров коллектива. Причём Миранчук, как и Головин, не обходится без шедевров. Например, в матче с «Фиорентиной» он красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний угол и принёс победу «Торино».

Важно, что заинтересован в футболисте и тренерский штаб. Неслучайно местные СМИ сообщают, что его хочет сохранить лично Юрич. Да и сам наставник неоднократно комплиментарно отзывался о подопечном. В январе он признался, что испытывает лишь положительные эмоции от игры россиянина и восхищён его результативностью, учитывая пропуск ряда матчей на старте сезона из-за травмы.

Кажется, и Миранчуку в сложившейся ситуации не следует искать добра от добра. Возвращение в «Аталанту» не гарантирует ему места в основе, несмотря на отъезд Йосипа Иличича. На замену опытному хавбеку бергамаски приобрели Жереми Бога у «Сассуоло» за €22 млн и Адемолу Лукмана у «Лейпцига» за €9,2 млн. И если ивуариец чаще остаётся в запасе, то нигериец с ходу стал лидером и забил уже 12 мячей в чемпионате Италии. Также позицию атакующего хавбека способен закрыть Марио Пашалич.

Более сильные клубы россиянином в ближайшее время вряд ли заинтересуются. И дело даже не в политических соображениях, а в том, что он пока не демонстрирует столь яркую игру. Например, сейчас сложно представить полузащитника в «Милане», который якобы следил за ним несколько лет назад.

Зато в «Торино» легионер способен и сам стать сильнее, и вывести команду на новый уровень. Юрич особенно ценит их с Влашичем, поскольку они сформировали мозговой центр в атаке и призваны снабжать передачами нападающих. Неслучайно россиянин и хорват — лучшие в Турине по количеству пасов под удар (1,6 и 1,9 соответственно).

Правда, с реализацией моментов у коллектива в текущем сезоне есть определённые проблемы. По показателю xG (ожидаемые голы) он должен был забить в Серии А 26 мячей, но в реальности удалось отличиться только 22 раза. Остро не хватает результативного форварда: основной нападающий Арнальдо Антонио Санабрия поразил ворота соперников лишь четырежды.

Однако если летом клуб найдёт забивного игрока и сохранит Алексея, а также Влашича, то «Торино» вполне может подняться выше нынешней восьмой строчки и побороться за попадание в еврокубки. А действия в обороне уже сейчас вселяют оптимизм. В нынешнем розыгрыше национального первенства туринцы пропустили 23 мяча в 22 встречах. Лучше них по данному показателю только четыре конкурента («Наполи», «Рома», «Лацио» и «Ювентус»).