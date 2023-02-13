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Агент Миранчука: зимой никакие движения по трансферу Алексея были невозможны

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Валерио Джуффрида, представитель полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука, рассказал, что в зимнее трансферное окно его клиент не мог покинуть итальянский клуб.

«Миранчук выступает в «Торино» на правах аренды. Соответственно, какое же должно было поступить предложение? Зимой никакие движения по трансферу Алексея были невозможны, потому что он в аренде», — цитирует Джуффриду «РБ Спорт».

Миранчук принадлежит клубу из Бергамо. 27-летний полузащитник выступает за «Торино» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Права на футболиста принадлежат «Аталанте». Арендное соглашение с «Торино» истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор «Барселоны» рассказал об интересе клуба к Миранчуку.

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