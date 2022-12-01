Универсальный ключ: как Мбаппе помог Франции взломать оборону Марокко и второй раз подряд выйти в финал ЧМ

Франция сломила сопротивление Марокко в полуфинале футбольного мундиаля. Действующие чемпионы мира дважды огорчили команду Валида Реграги, до этого пропустившую на турнире в Катаре лишь однажды. В обоих случаях Тео Эрнандес и Рандаль Коло Муани добивали мяч в ворота после того, как защитники отражали удары Килиана Мбаппе. При этом форвард «Айнтрахта» отличился спустя 44 секунды после выхода на замену.

Второй полуфинал мундиаля в Катаре представлялся как столкновение непреодолимой силы с неподвижным объектом. Действующий чемпион мира и одна из самых ярких сборных турнира встречалась с главной сенсацией соревнований, обладающей непроходимой обороной. За пять матчей Марокко пропустило лишь однажды (да и то от своего футболиста), а в плей-офф ни разу не позволило поразить ворота Яссина Боно. Но чтобы первой из африканских команд выйти в решающий раунд, им было необходимо сдержать звёздное нападение Франции во главе с Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном, вновь напомнившим о своём невероятном мастерстве.

После пары провальных сезонов в «Барселоне» и не самого удачного возвращения в «Атлетико» многие поспешили поставить крест на Гризманне как на топ-футболисте. Однако в Катаре он вновь предстал в отличной форме и заслужил похвалу не только со стороны экспертов, но и от главного тренера. Недаром в преддверии полуфинала авторитетный портал Goal называл его в числе трёх самых ценных игроков ЧМ, а выше ставил лишь всё того же Мбаппе и Лионеля Месси. И это с учётом того, что Антуан не имел в активе ни одного забитого мяча, а по результативным передачам делил первую строчку с тремя конкурентами.

Но если о состоянии своих лидеров Дидье Дешаму волноваться не приходилось, то с другими подопечными всё было не так гладко. Так, наставнику пришлось решать проблему отсутствия Дайо Юпамекано и Адриена Рабьо, до настоящего момента выходивших в основе во всех матчах турнира, кроме не имевшей значения встречи с Тунисом. Накануне оба пропустили тренировку из-за простуды и так и не смогли выздороветь. В результате в центре обороны вышел Ибраима Конате, а в опорной зоне — Юссуф Фофана.

Зато Валид Реграги мог рассчитывать почти на всех своих ключевых исполнителей в обороне. К полуфиналу от травм восстановились Нуссайр Мазрауи и Ромен Сес, что позволило специалисту не только выставить практически сильнейший состав, но и преподнести оппонентам сюрприз. Впервые на ЧМ марокканцы перешли на схему с тремя центральными защитниками, что означало одно: главная задача — выстоять под напором фаворитов и не пропустить — а там будь что будет.

Продержаться удалось 4 минуты 39 секунд, а от пропущенного гола африканцев не спасло ни трио центральных защитников, ни пластавшиеся в штрафной Ашраф Хакими и Софьян Амрабат. Великолепная разрезающая передача Рафаэля Варана запустила Гризманна в штрафную, и, хотя удар Мбаппе был заблокирован, атака продолжилась. Мяч отрикошетил к левой границе вратарской, где Тео Эрнандес вколотил его в сетку и первым поразил ворота Марокко на ЧМ. До этого заставать врасплох Боно удавалось лишь его соотечественнику Наифу Агеру.

Это событие было достаточным поводом для смены стратегии и перехода на более атакующую модель. И хотя уже на 21-й минуте Реграги вернулся к излюбленной 4—1—4—1, данная мера оказалась вынужденной. Сес вновь почувствовал боль в бедре и был вынужден уступить место хавбеку Селиму Амалле.

Не сказать, чтобы это положительно повлияло на продуктивность Марокко в нападении. Франция владела подавляющим преимуществом и неоднократно вскрывала оборону противника. Причём активнее всех смотрелся не Мбаппе, а Гризманн, не раз великолепно открывавшийся в зоне правого полуфланга. Но если у африканцев мало что получалось с игры, то со стандартов они создавали соперникам колоссальные трудности. В концовке тайма чудо мог сотворить один из виновников пропущенного гола, но после удара через себя в исполнении Джавада Эль-Ямика мяч угодил в штангу. А спустя минуту Софьян Буфаль подкараулил отскок за пределами штрафной и чуть было не пробил Уго Льориса.

По ходу первого тайма практически не было поводов говорить о самой ожидаемой дуэли, в рамках которой друг с другом соперничали партнёры по «Пари Сен-Жермен» — Мбаппе и Хакими. Француз чаще смещался в центр и оказывался против центральных защитников, в то время как марокканцу приходилось сдерживать Эрнандеса. Но уже в дебюте второй половине Килиан и Ашраф схлестнулись дважды, причём в одном из эпизодов лидер «синих» чуть было не заработал пенальти. Его рывок в штрафную завершился падением, но арбитр не стал наказывать его одноклубника за минимальный контакт. Гораздо большие споры вызвал жесточайший подкат Амрабата, после которого Мбаппе долго не мог подняться с газона.

Ещё по окончании тайма в глаза бросилось преимущество Марокко как по владению (57% — 43%), так и по передачам (276:206). Но если в первые 45 минут подопечные Реграги в основном контролировали мяч на своей половине, то после перерыва делали это уже на чужой. И временами французы с огромным трудом выдерживали давление. Варан в последний момент прерывал прострел на Юсефа Эн-Несири, а иногда в роли либеро выступал сам Гризманн.

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Но параллельно с давлением Марокко возрастало и число спорных решений со стороны главного арбитра. Возможно, Сесар Артуро Рамос не хотел устраивать раздачу жёлтых карточек, но с разницей в несколько минут сразу несколько раз простил игроков за довольно жёсткие фолы. И примечательно, что во всех случаях виновниками были марокканцы. Сначала Мбаппе наступили на ногу и шипами порвали шнурки, а затем с нарушением правил были прерваны прорывы сменившего Оливье Жиру Маркуса Тюрама и того же Гризманна.

Но даже это не помешало Франции забить второй гол и укрепить своё превосходство. На 79-й минуте на поле появился Рандаль Коло Муани и уже спустя 44 секунды зажёг своё имя на табло. Как и Эрнандес, форвард «Айнтрахта» сыграл на добивании после удара Мбаппе и впервые отличился за сборную.

Марокко же так и не смогло заставить капитулировать Льориса, хотя иногда мячу некуда было деваться. Уже в компенсированное время Жюль Кунде остановил его в полуметре от ленточки и помог трёхцветным впервые на турнире оставить свои ворота в неприкосновенности. Франция с большим трудом взяла верх и приблизилась к повторению редчайшего достижения. Ранее лишь Италии и Бразилии удавалось выигрывать мундиаль дважды подряд.