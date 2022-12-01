Помощник Месси: как дубль и заработанный пенальти Альвареса помогли Аргентине разгромить Хорватию в полуфинале ЧМ-2022

Аргентина одержала крупную победу над Хорватией и пробилась в финал чемпионата мира по футболу. Подопечные Лионеля Скалони отправили в ворота соперника три безответных мяча, а Хулиан Альварес наравне с Лионелем Месси стал одним из главных героев встречи. Нападающий заработал пенальти и тем самым помог отличиться звёздному партнёру, а затем сам оформил дубль.

В преддверии первого полуфинала чемпионата мира в Катаре все разговоры были исключительно о Лионеле Месси. Одни вспоминали о соперничестве с Диего Марадоной и шансах нападающего «Пари Сен-Жермен» наконец сравняться с легендарным предшественником по числу побед на мундиалях. Другие же припоминали ему не самое красивое поведение во время и по окончании встречи с Нидерландами, когда форвард сначала вступил в конфронтацию с наставником оранжевых Луи ван Галом, а затем грубо ответил на просьбу Ваута Вегорста отдать ему свою футболку. Однако все сходились в одном: результат противостояния в Хорватией будет зависеть именно от действий аргентинской «десятки».

Ещё перед стартом турнира многие понимали, что для Месси нынешнее первенство планеты может стать последним, поэтому уровень его мотивации будет соответствующим. Но, как справедливо отмечал наставник Хорватии Златко Далич, это могло стать и проблемой для альбиселесте. Ведь именно на них оказывалось максимальное давление, а любое место, кроме первого, считалось бы провалом. «Шашечные» же уже превзошли ожидания и вряд ли разочаровали бы болельщиков, даже если бы финишировали четвёртыми.

Мало кто ожидал, что перед полуфиналом Далич решится на кардинальные изменения в составе. И прогнозы всецело оправдались. Специалист не произвёл ни одной рокировки в сравнении с четвертьфинальным матчем, чего не скажешь о Скалони. Главный тренер Аргентины не только вернулся к излюбленной схеме с двумя центральными защитниками, вследствие чего в старте нашлось место Леандро Паредесу, но и был вынужден провести одну вынужденную замену. Вместо дисквалифицированного из-за перебора жёлтых карточек Маркоса Акуньи на левом фланге обороны появился Николас Тальяфико.

По первым минутам сложилось впечатление, что хорваты забыли о негативном опыте команд, пытавшихся действовать первым номером на мундиале в Катаре. «Шашечные» забрали инициативу в свои руки, а вплоть до 20-й минуты владели мячом почти в два раза больше противника (65% — 35%). И особенно ярко смотрелся Матео Ковачич, разрывавший прессинг аргентинцев. Хавбек «Челси» в одиночку продвигал атаки своей команды, обыгрывая по несколько оппонентов, а по стилю игры походил на Месси. Однако с созданием моментов всё было не так удачно. За целый тайм действующим вице-чемпионам мира так и не удалось ни разу потревожить Эмилиано Мартинеса.

Зато аргентинцы сделали всё, чтобы судьба путёвки в финал уже была определена. Им хватило пяти минут, чтобы дважды огорчить Доминика Ливаковича и обеспечить себе комфортное преимущество. И одним из главных творцов обоих голов стал Хулиан Альварес. Сначала он заработал 11-метровый, впоследствии реализованный Месси, а затем отличился сам.

В обоих эпизодах ужасно проявила себя не только хвалёная оборона «шашечных», но и их ветераны. В моменте с первым голом Лука Модрич не смог прервать пас и позволил мячу прокатиться между ног, а Деян Ловрен упустил за спину соперника, из-за чего Ливакович был вынужден фолить. А затем хорваты проявили чудеса несогласованности и не сумели остановить пробежавшего около 50 м Альвареса. Но на этом их злоключения не закончились. Они как будто оказались в состоянии грогги и до перерыва чуть было не пропустили ещё пару раз, но аргентинцы не стали изменять себе. В Катаре они ни разу не забивали более двух раз за встречу.

Возможно, Далич имел это в виду, когда уже к 49-й минуте провёл три замены, ориентированные на усиление атаки. За пять минут он сменил флангового защитника на вингера, разрушил знаменитый треугольник в центре поля, убрав Марсело Брозовича, а также сменил одного экс-легионера РПЛ на другого. Но ни Мислав Оршич, ни Бруно Петкович с Николой Влашичем не помогли Хорватии навязать Аргентине борьбу. Скалони ответил на это переходом на формацию с тремя центральными защитниками, а Месси — очередным шикарным прорывом. Лионель поиздевался над Йошко Гвардиолом и выдал идеальную передачу под удар Альваресу, оформившему первый дубль за сборную.

Впервые Мартинесу пришлось проявить своё мастерство лишь на 73-й минуте — вынудил дальний выстрел Ивана Перишича. Но к далекоидущим последствиям это не привело. У Хорватии не получалось ничего толкового впереди, а её призрачные шансы на невероятный камбэк таяли с каждой секундой. Уход Модрича в такой ситуации казался сродни объявлению капитуляции. Пусть Лука и смотрелся явно не лучшим образом, Ловро Майер вряд ли мог компенсировать отсутствие такого опытного и звёздного футболиста.

И хотя именно с Майером были связаны последние попытки Хорватии переломить ход матча, осуществить это не удалось. Аргентина одержала разгромную победу и пробилась в финал чемпионата мира.