Аргентина и Хорватия объявили составы на матч 1/2 финала ЧМ в Катаре

Сборные Аргентины и Хорватии объявили стартовые составы на полуфинальный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В составе Хорватии с первых минут на поле выйдут: Ливакович, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Пашалич, Соса, Гвардиол, Юранович.

У Аргентины: Мартинеc, Тальяфико, Паредес, Де Пауль, Альварес, Месси, Ромеро, Отаменди, Макалистер, Фернандеc, Молина.

Игра пройдёт 13 декабря на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира обыграл Нидерланды (3:2) по пенальти.

Ранее «Зенит» пожелал удачи хорватскому защитнику команды Деяну Ловрену в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года против сборной Аргентины.