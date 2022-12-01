«Зенит» пожелал удачи Ловрену в матче c Аргентиной на ЧМ-2022

«Зенит» пожелал удачи хорватскому защитнику команды Деяну Ловрену в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года против сборной Аргентины.

«Удачи, Деян», — говорится в сообщении в социальных сетях.

Встреча Хорватии с Аргентиной состоится 13 декабря и начнётся в 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 года против команды Аргентины.