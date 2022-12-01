Далич: Хорватия не будет подстраиваться под Аргентину

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 года против команды Аргентины.

«Хорватия не будет подстраиваться под Аргентину. Я доверяю игрокам. Мы навяжем сопернику свою игру», — приводит слова Далича Jutarnij List.

Тренер ответил на вопрос, остались ли у его подопечных силы.

«Мы потратили много сил, отыграв два овертайма. Но мы в полуфинале, так что нет смысла говорить об этом. У нас есть воля и энергия, в этом не стоит сомневаться. Мы покажем свой максимум, как и в любом другом матче», — сказал он.

Встреча Хорватии с Аргентиной состоится 13 декабря и начнётся в 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.

Ранее Далич рассказал, как Хорватия планирует обороняться против нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.