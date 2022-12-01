Далич рассказал, как Хорватия планирует обороняться против Месси

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от полуфинального матча на чемпионате мира в Катаре с командой Аргентины.

«Нам нужно обороняться против Месси, но не с помощью персональной опеки. Мы знаем, как много он бегает, как любит работать с мячом. Ключевым качеством будет дисциплина», — сказал тренер на пресс-конференции.

13 декабря сборная Хорватии встретится в матче 1/2 финала с командой Аргентины на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал о медицинских процедурах, которые делает на чемпионате мира.