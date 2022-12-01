Мартинес: каждый матч ЧМ мне приходится делать укол в колено

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал о медицинских процедурах, которые он делает на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Мне приходится делать укол обезболивающих в колено перед каждым матчем. Партнёры по команде во всём меня поддерживают, я им благодарен за это», — приводит слова Мартинеса Sportitalia.

Аргентина 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл «Нидерланды (3:2) по пенальти. Балканская команда по пенальти обыграла Бразилию (2:1).

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Оливье Жиру признан лучшим игроком матча Англия — Франция.