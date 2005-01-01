Жиру признан лучшим игроком матча Англия — Франция

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имя самого полезного игрока четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Англии и Франции.

Жиру удвоил преимущество сборной Франции на 78-й минуте.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

14 декабря Франция сыграет с Марокко на «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира в Катаре.