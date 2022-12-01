Культ Месси, дуэль Хакими с Мбаппе и поиски тренера через интернет: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Фраза нападающего Лионеля Месси, сказанная нидерландцу Вауту Вегорсту, стала вирусной, а один из блогеров записал на неё ремикс, который моментально стал популярным. Оливер Кан заявил, что Криштиану Роналду не вписывается в философию футбола «Баварии», а Эрве Ренар признался в симпатиях к Марокко. Джованни Рейна рассказал о причинах разногласий с Греггом Берхалтером, а в Бельгии начали поиски нового главного тренера сборной через интернет. Между тем в Париже увеличили количество полицейских, которые будут патрулировать улицы во время полуфинала ЧМ.

Культ Месси

После победы сборной Аргентины над Хорватией в полуфинале чемпионата мира все специалисты вновь заговорили о величии Лионеля Месси. Главный тренер южноамериканцев Лионель Скалони признался, что является самым счастливым человеком на свете, поскольку у него в команде есть такой игрок.

«Я стараюсь не переживать, ведь я нахожусь на посту, о котором мечтает любой аргентинец. Пусть даже многим кажется, что мы говорим об этом только потому, что мы аргентинцы, но Месси — лучший игрок в истории футбола. Я ни капли не сомневаюсь в этом», — отметил наставник.

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Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович признался, что ему было очень сложно играть против легендарного нападающего. И именно он оказывал максимальное давление на защитников.

«Думаю, удача была на их стороне, но что тут сказать… Чего стоит один только Месси. Для меня он лучший игрок в мире. Когда он получает мяч, он творит чудеса», — объяснил футболист.

Поздравил аргентинца и бывший партнёр форварда по «Барселоне» Луис Суарес.

«Ты никогда не устаёшь доказывать — ты лучший в мире. Пусть весь мир остановится и поаплодирует тому, что этот парень даёт футболу! Это было впечатляюще, друг!» — написал уругваец в социальных сетях.

Экс-форвард альбиселесте Эрнан Креспо, в свою очередь, заявил, что намного больше хочет чемпионства Месси, чем титула для национальной команды, поскольку форвард своей феноменальной карьерой заслужил данный трофей. А Гари Линекер и Пирс Морган продолжили вечный спор о том, кто же более великий — Лео или Криштиану Роналду. К общему знаменателю специалисты так и не пришли: первый предпочёл аргентинца, второй — португальца.

В Аргентине тем временем настоящий бум на сувенирную продукцию с форвардом, а точнее с его фразой в адрес Ваута Вегорста после четвертьфинала с Нидерландами. На сайте Mercado Libre начали продавать футболки, кепки и кружки с надписью: «Что смотришь, придурок? Иди отсюда, идиот!». Некоторые болельщики даже делают татуировки с ней, а блогер DJaLee записал ремикс Qué miras bobo, который собрал 115 тыс. просмотров всего за три дня.

Похвала Гризманна

Сборные Франции и Марокко пока только готовятся к полуфинальному матчу. У чемпионов мира могут пропустить встречу из-за простуды сразу два футболиста. Защитник Дайо Упамекано и полузащитник Адриен Рабьо не участвовали в последних тренировках. Чтобы избежать распространения инфекции, их даже изолировали от коллектива.

Многое в матче будет зависеть от того, сможет ли проявить себя лидер трёхцветных Антуан Гризманн. По словам главного тренера сборной Дидье Дешама, он способен менять лицо команды.

«Антуан играл очень хорошо. Этот игрок может изменить лицо всей команды. Он делает большой объём работы и влияет на игру своей техникой. Новая роль очень хорошо ему подходит. Гризманну одинаково приятно сделать отбор и отдать передачу. Антуан всегда думает о команде. Он куда более щедрый, чем это обычно бывает», — отметил специалист.

При этом, по мнению тренера, шансы на выход в финал у Франции и Марокко примерно равны, поскольку соперник здорово действует в обороне и пропустил по ходу турнира всего один мяч.

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги, в свою очередь, думает, как остановить Килиана Мбаппе, который забил пять голов и сделал две результативные передачи в Катаре. Эта задача возложена на партнёра француза по ПСЖ Ашрафа Хакими.

«Он знает Мбаппе лучше, чем я. Никакого персонального плана не будет. К сожалению, в сборной Франции есть не только он. Уровень игры Гризманна между линиями… Но Хакими — настоящий чемпион, так что я не беспокоюсь», — сказал Реграги.

При этом наставника марокканцев возмутила критика игры его команды. По его мнению, абсолютно неважно, сколько времени футболисты владеют мячом и как много ударов наносят по воротам.

«Давайте перестанем обращать внимание на статистику. Я попрошу Джанни Инфантино добавлять очки, если владение больше 60%. На старте чемпионата мира наши шансы на титул оценивали в 0,01%, а сейчас — уже 12%», — отметил Реграги.

Меры предосторожности

Ну а болельщики Марокко продолжают наводнять Катар. Однако пока не совсем понятно, сколько их в итоге окажется на трибунах. Изначально, по оценкам журналистов, их должно было быть примерно 45 тыс. — в десять раз больше, чем французов. Планировалось даже организовать 30 специальных самолётов с фанатами. Однако в последний момент авиаперевозчик Royal Air Maroc отменил рейсы в Доху из-за введёных арабскими властями ограничений. И в итоге в Катаре приземлились только семь самолётов с фанатами.

Тем временем во Франции, памятуя о поведении марокканцев после предыдущих встреч, опасаются очередных погромов. Власти Парижа даже думали закрыть Елисейские Поля, но потом всё же не стали идти на крайние меры, просто усилив количество полицейских. В течение дня улицы будут патрулировать более 10 тыс. человек в форме.

А в Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте из-за возможных беспорядков принято решение не транслировать полуфинал на больших экранах.

Ренар будет болеть за Марокко

Интересно, что далеко не все французы планируют болеть за свою команду. Так, главный тренер Саудовской Аравии Эрве Ренар будет поддерживать марокканцев, которых тренировал с 2016 по 2019 год.

«Я француз, родился во Франции, у меня французский паспорт. Но, извините, завтра я буду болеть за марокканскую команду. Дело в том, что эта страна для меня особенная, в этой стране люди с такой теплотой относились ко мне, что вы даже не можете себе представить. В таких странах часто бывает так: либо тебя ненавидят, либо тебя любят. Мне они дали так много, что я сегодня разделяю их радость, хотя и не выпячиваю её, потому что мне повезло работать с ними. Я желаю им всего наилучшего», — объяснил Ренар.

А экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о важности Антуана Гризманна. Он сравнил его с Зинедином Зиданом и Мишелем Платини.

«Частенько нам не хватает ритмичности в игре, она не очень интенсивная. Но как только Антуан касается мяча, он придаёт ритмичность пасу, он придаёт ритмичность стратегии. В Гризманне сочетаются качества Зидана и Платини. Мишель читал игру, у него была стратегия, он видел всё до того, как это увидят остальные. Гризманн на поле мне кажется чётким, спокойным и зрелым, он потрясающий», — сказал Дюгарри.

Роналду хочет сыграть на Евро-2024

Криштиану Роналду не намерен пока завершать карьеру в национальной команде. 37-летний футболист хочет попробовать завоевать трофей со сборной Португалии на Евро-2024. Но многое будет зависеть от того, останется ли Фернанду Сантуш на посту главного тренера.

Форвард понимает, что сейчас находится не в лучшей форме. Он винит в этом пропущенную предсезонку, а также нерегулярную игровую практику в «Манчестер Юнайтед». И похоже, в ближайшее время планирует наверстать упущенное.

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«Реальность состоит из трёх вещей: боль, неопределённость и постоянный труд», — написал португалец в социальных сетях.

При этом далеко не все понимают, почему у Роналду сохранились хорошие отношения с Сантушем. По мнению журналиста El Chiringuito Эду Агирре, наставник предал нападающего, выпустив только на 51-й минуте в четвертьфинале с Марокко.

«Это удар в спину Криштиану, который не понимал решение тренера. Если бы не Роналду, Сантуша уже давно не было бы в сборной. Тренер знал, что это последний чемпионат мира форварда, и после всего, что он отдал национальной команде, будучи лучшим в истории футбола… Сантуш знает, что не прав: он предал Криштиану», — сказал журналист в эфире El Chiringuito.

Тем временем появляются новые слухи относительно будущего форварда. СМИ неоднократно сватали его в «Баварию», но генеральный директор клуба Оливер Кан это уже несколько раз опроверг. По словам функционера, Роналду не вписывается в философию футбола команды. Также нападающего отправляют в «Челси». Якобы агент игрока уже согласовал переход и Криштиану осталось только подписать контракт с лондонцами.

Футболки для мытья окон

Забавный случай произошёл в Великобритании. Футбольный болельщик Карл Бакстер напечатал 18 тыс. футболок в честь победы своей сборной на ЧМ-2022 с текстом «Англия, обладатели Кубка 2022 года, он наконец-то дома» и «День, когда он вернулся домой».

«У нас была куча купленных пару лет назад пустых футболок, которые лежали без дела, поэтому на фоне успехов сборной Англии я решил рискнуть и нанести на часть из них печать, ожидая победы. Но куда больше, чем оставшиеся у нас футболки, меня, болельщика сборной Англии, убивает то, как мы вылетели», — приводит слова Бакстера Sky Sport.

Фанат в дальнейшем намеревался выгодно продать футболки, но команда Гарета Саутгейта уступила Франции со счётом 1:2 и подпортила планы предприимчивому бизнесмену. Впрочем, и в такой ситуации он не растерялся, разместив их в интернет-магазине с такой надписью: «Мы снизили цену на эти уникальные товары [с £30 до 10], поскольку больше за них, конечно же, не дадут. Так что носите их с гордостью, добавьте в свою коллекцию, используйте для мытья окон… мы не знаем».

При этом Бакстер отметил, что производство футболок было не слишком дорогим и ему уже удалось продать часть из них.

Скандал в сборной США

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер неожиданно решил обсудить с журналистами внутреннюю жизнь команды. Так, специалист рассказал, что один из его игроков не выкладывался полностью на тренировках и в товарищеских матчах. В какой-то момент наставник даже хотел купить футболисту билет на самолёт и отправить домой. Всё закончилось хорошо: спортсмен принёс извинения всему коллективу, и конфликт был исчерпан.

Как объяснил Берхалтер, он привёл данный пример, не называя имя футболиста, чтобы показать, какие высокие стандарты в его команде. Однако журналисты выяснили, кто вносил смуту в подготовку сборной. Это оказался полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна. Он выходил на замену в концовке встречи группового этапа со сборной Англии, а также отыграл весь второй тайм матча 1/8 финала с Нидерландами.

В итоге американцу пришлось также высказаться на данную тему и объяснить всем своё странное поведение во время сбора.

«Незадолго до чемпионата мира тренер Берхалтер сказал, что моё игровое время на турнире будет ограничено. Я был опустошён. Признаю, что позволил эмоциям взять надо мной верх и повлиять на моё поведение и тренировки. Я извинился за это перед своими товарищами по команде и тренером, и мне сказали, что я прощён. После этого я отбросил разочарование и отдавал все силы на поле и вне его», — написал Рейна в социальных сетях.

Поиски замены Мартинесу

Если выяснения отношений внутри коллектива — явление привычное, то поиск наставника для национальной сборной через интернет — ноу-хау от Королевской бельгийской футбольной ассоциации. На сайте организации появилось сообщение о появившейся вакансии главного тренера.

«Королевская бельгийская футбольная ассоциация ищет на полную ставку тренера для сборной, который умеет побеждать. Это должен быть чрезвычайно амбициозный человек с опытом [игры] на высочайшем международном уровне, тактическими и аналитическими знаниями, а также подходящими личными качествами. Резюме будут приниматься до 10 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Выглядит сообщение достаточно комично. Но кто знает, вдруг метод сработает. На ЧМ-2022 сборная Бельгии не смогла выйти в плей-офф, и наставник Роберто Мартинес покинул свой пост.