Во Франции 10 тысяч полицейских задействуют для безопасности после матча с Марокко

Более 10 тыс. полицейских задействуют во Франции для обеспечения безопасности после матча полуфинала чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Марокко.

Некоторые центральные станции метро Парижа закроют с 22:00, а Елисейские поля будут доступны для посещения, но на одном из проспектов города будет усилено патрулирование, сообщает Mundo Deportivo.

Встреча команд пройдёт в среду на стадионе «Эль‑Байт» в Эль‑Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

По информации СМИ, четыре крупнейших города Нидерландов отказались от публичного показа матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Марокко из-за предшествовавших беспорядков.

В Нидерландах после выхода сборной Марокко в плей-офф турнира в Катаре были задержаны 20 человек, участвовавших в беспорядках.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали 170 участников беспорядков после победы Марокко на ЧМ.