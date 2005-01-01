Франция обыграла Марокко и вышла в финал ЧМ-2022

Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022.

Встреча проходила в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

В составе французской сборной отличились Тео Эрнандес (5-я минута), Коло Муани (79-я).

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился эмоциями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 между сборными Франции и Марокко.