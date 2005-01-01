Быстров — о матче между Францией и Марокко: надоели тянуть за уши грандов футбола

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился эмоциями от первого тайма полуфинального матча чемпионата мира — 2022 между сборными Франции и Марокко.

«Француз сносит в своей штрафной игрока Марокко — ноль реакции. Ни судьи, ни видеопросмотра. Полный бред. Это чистый фол. Надоели тянуть за уши грандов футбола», — написал Быстров в своём Telegram-канале.

Счёт после первого тайма — 1:0 в пользу французской команды. Гол забил Тео Эрнандес на пятой минуте.

Встреча между сборными Франции и Марокко проходит в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».

Ранее сообщалось, что капитан Марокко получил травму на 21-й минуте матча с Францией.