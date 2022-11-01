Голы-красавцы Рашфорда и самопожертвование Пулишича: как Англия разгромила Уэльс, а США обыграли Иран на ЧМ-2022

Сборные Англии и США пополнили число участников плей-офф чемпионата мира в Катаре. В заключительном туре родоначальники футбола разгромили Уэльс со счётом 3:0, а главным героем матча стал Маркус Рашфорд, оформивший дубль за 18 минут. В параллельной встрече подопечные Грегга Берхалтера взяли верх над Ираном и заняли второе место в квартете B. Автором единственного гола стал Кристиан Пулишич, поразивший ворота противника ценой травмы.

Для участников квартета B заключительный тур групповой стадии обещал стать особенно жарким, ведь надежды на попадание в плей-офф сохраняли все четыре сборные. Да, Уэльсу для выхода в 1/8 финала требовалось настоящее чудо: самим подопечным Роберта Пейджа было необходимо крупно обыгрывать англичан и надеяться, что Иран и США разойдутся миром. И пусть шансы «драконов» на успех были предельно малы, списывать их со счетов не стоило, хотя бы ввиду наличия в их составе Гарета Бэйла, в форме национальной команды обретавшего подобие суперсилы и не раз вытаскивавшего её из самых сложных ситуаций. За примерами далеко ходить не надо. Именно он заработал и реализовал пенальти во встрече с США на старте мундиаля, а ранее и затащил её на первенство планеты. Именно его коварная подача привела к автоголу Андрея Ярмоленко и поражению Украины в квалификации.

Но если разгромная победа Уэльса над Англией казалась чем-то из разряда фантастики, то первый в истории выход Ирана в плей-офф чемпионата мира представлялся не таким уж сюрреалистичным. Подопечные Карлуша Кейруша располагали не самым плохим составом, а у них в соперниках были хоть и высоко оценённые, но далеко не самые опытные соперники. В преддверии мундиаля американцам выдавали большие авансы, но оправдать их они пока не смогли, вследствие чего находились в менее выгодном положении перед принципиальным противостоянием с «принцами Персии».

Не в пользу иранцев говорило разве что отсутствие одного из звёздных представителей атакующей линии в лице вингера «Фейеноорда» Алирезы Джаханбахша, пропускавшего встречу из-за перебора жёлтых карточек. Зато в основу вернулся получивший серьёзную травму в первом туре Алиреза Беиранванд и уже на первых минутах был вынужден выручать своих партнёров. Кристиан Пулишич пробил неидеально, но попотеть вратарю всё равно пришлось.

И постепенно иранцы всё больше вжимались в собственную штрафную, а на чужой половине поля стабильно оказывался лишь Сердар Азмун, без особого энтузиазма исполнивший гимн в преддверии матча. Остальные были вынуждены пахать в обороне и пытаться убегать в контратаки, но таких набралось немного. За первый тайм можно вспомнить разве что выпад Ахмада Нуроллахи, который закончился его падением в борьбе с Кэмероном Картером-Викерсом. Мощный американец настолько жёстко поставил плечо визави, что тому потребовалась помощь медиков.

Такая же судьба постигла и главную ударную силу «звёздно-полосатых» — Кристиана Пулишича, правда, предшествовал этому его точный удар по воротам Беиранванда. Американец вколотил мяч в сетку после прострела Сержиньо Деста, но влетел в голкипера и получил ногой в пах. Нападающий «Челси» долго лежал во вратарской, затем приходил в себя уже за границей поля, но всё же вернулся в игру.

Чего нельзя сказать об Иране. Подопечные Кейруша раскрылись, но опасных моментов у ворот Мэтта Тёрнера от этого не прибавилось. Наоборот, ближе к успеху были оппоненты, чуть было не удвоившие преимущество на последней минуте компенсированного времени. Тимоти Веа выскочил один на один с вратарём и рикошетом от штанги уложил мяч аккурат в дальний угол. Но в дело вмешался боковой арбитр, зафиксировавший положение «вне игры».

Ирану было некуда отступать, и на протяжении второго тайма команда всеми силами старалась восстановить паритет и тем самым вырвать путёвку в плей-офф мундиаля. И не сказать, чтобы шансов сделать это было так много. Ещё в концовке первой половины Кейруш произвёл вынужденную замену и отправил отдыхать травмированного Милада Мохаммади, а в перерыве убрал пребывающего не в лучшей форме Азмуна. И именно вышедший вместо него Саман Годдос чуть было не сравнял счёт. Изначально прострел Али Голизаде с фланга предназначался Мехди Тареми, однако в итоге дошёл до хавбека «Брентфорда». И тот здорово пробил с полуразворота, но всё же не попал.

В следующий раз жарко у ворот Тёрнера стало лишь через полчаса. Неплохой заброс во вратарскую не дошёл до логического завершения, а по-настоящему заставить поволноваться вратаря «звёздно-полосатых» удалось лишь на третьей из девяти компенсированных минут. Мортеза Пуралиганджи «рыбкой» пытался замкнуть очередную подачу — немного не хватило точности.

А за полторы минуты до конца произошёл эпизод, которому суждено было стать одним из самых обсуждаемых в матче. Очередной навес на Тареми завершился падением нападающего «Порту». И сам футболист, и все его партнёры уверяли, что тот упал не без нарушения правил, умоляли Матеу Лаоса посмотреть повтор, но тот был непреклонен. И если верить видеозаписи, испанец был прав. США победили Иран и со второго места вышли в 1/8 финала мундиаля в Катаре.

Что касается Уэльса, то сотворить сенсацию ему не удалось. И это стало понятно ещё по ходу первого тайма, в котором англичане всецело доминировали над своим противником. Подопечные Гарета Саутгейта девять раз пробили по воротам Дэнни Уорда, а Маркус Рашфорд и вовсе имел 100%-ный момент. Гарри Кейн великолепным пасом вывел нападающего «Манчестер Юнайтед» на рандеву с подменявшим дисквалифицированного Уэйна Хеннеси вратарём, но тот выстоял. Спас он свою команду и после удара Джона Стоунза головой, выудив мяч из-под перекладины.

Однако силы голкипера «Лестера» оказались небезграничными. Если в простой ситуации Рашфорд не сумел разобраться с голкипером, то на 50-й минуте неотразимо пробил со штрафного и во второй раз отличился на ЧМ-2022. А уже спустя две минуты молниеносную атаку завершил ещё один номинальный запасной «трёх львов». Фил Фоден замкнул прострел всё того же Кейна и помог форварду «Тоттенхэма» выйти на первое место в списке лучших ассистентов (три передачи).

Но главным героем матча всё же стал сверхактивный Рашфорд. Отличившись, он не перестал терроризировать оборону оппонента и уже 18 минут спустя был вознаграждён. Маркус оформил дубль и вышел на первое место в гонке бомбардиров первенства планеты, догнав Килиана Мбаппе, Коди Гакпо и Эннера Валенсию. Причём гол получился на загляденье. Получив пас на фланге, форвард сместился в центр и направил мяч аккурат между ног Уорду. Англия разгромила Уэльс и проследовала в следующий раунд турнира. Там она померяется силами с Сенегалом, а США — с Нидерландами