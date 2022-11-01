Не последний герой: гол Каземиро на 83-й минуте принёс Бразилии победу над Швейцарией на ЧМ-2022

Бразилия одержала вторую победу на ЧМ по футболу в Катаре и пробилась в плей-офф. В отсутствие Неймара пентакампеоны смотрелись чуть менее уверенно и не всегда могли довести атаки до логического завершения. В первом тайме они лишь дважды по-настоящему побеспокоили вратаря Яна Зоммера, а после перерыва и вовсе вынуждены были какое-то время отбиваться от Швейцарии. Только после четырёх замен Тите бразильцы усилили давление и сумели забить столь нужный мяч. Ворвавшийся в штрафную Каземиро после проникающего паса Родриго неотразимо выстрелил в дальний угол.

После ничьей в матче Сербии и Камеруна Бразилия получила возможность за тур до окончания группового этапа гарантировать себе путёвку в плей-офф. Для этого необходимо было обыгрывать Швейцарию, в активе которой также значилось три очка.

При этом пентакампеоны в преддверии важнейшего противостояния столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами. В первой встрече повреждения голеностопов получили сразу два ключевых футболиста: правый защитник Данило и нападающий Неймар. Врач сборной Родриго Ласмар подчеркнул, что оба точно не примут участие в следующей игре. А по информации СМИ, форварда ПСЖ постараются поберечь до 1/8 финала. И фото его распухшей ноги подтверждало, что о быстром восстановлении речи не идёт.

В довершение всех бед в местной прессе сообщили о вирусе гриппа в команде. Якобы из-за соответствующих симптомов тренировки пропускали Антони, Лукас Пакета и Алисон Бекер. При этом недомогание не должно было помешать им выйти на поле.

В результате двое последних действительно оказались в стартовом составе, а Антони остался на скамейке запасных. При этом Тите в отсутствие Неймара изменил схему. Над опорником Каземиро расположились инсайды Фред и Пакета. А тройку в атаке составили Винисиус Жуниор, Ришарлисон и Рафинья. Данило же на правом краю обороны заменил номинальный центральный защитник Эдер Милитао.

Не обошлись без потерь и швейцарцы. В запасе из-за повреждения остался их ключевой нападающий Шердан Шакири. Его место в линии атаки вынужденно занял Фабиан Ридер.

Первый тайм стал настоящим гимном игре Швейцарии в обороне. Альпийцы, хотя и вышли с расстановкой в четыре защитника, без мяча перестраивались на 5—4—1, компактно перекрывая всё пространство на своей половине. Попытки проникнуть в штрафную через центральную зону мгновенно пресекались на корню, причём иногда не по правилам. В опорной зоне буквально «выжигали» всё Ремо Фройлер и Гранит Джака.

Неудивительно, что бразильцам приходилось невольно смещать вектор атак на фланги, где можно было найти хотя бы относительную свободу. При наступлении Винисиус и Рафинья занимали широкие позиции на краях, куда, по идее, могли смещаться крайние защитники. Особенно часто партнёры задействовали хавбека «Реала» слева, однако за ним внимательно следили Сильван Видмер и отпускавшийся назад Ридер.

Один раз тактика пентакампеонов всё-таки сработала. Они раскачали оборону соперника многочисленными горизонтальными передачами. Рафинья получил мяч не под прессингом и моментально исполнил великолепный заброс в штрафную в направление Винисиуса, который освободился от опеки. Удар футболиста в ближний получился не самым сильным, и Ян Зоммер с ним справился

В остальное время швейцарцы успешно перекрывали все зоны и как часы работали на подстраховке, не оставляя звёзд оппонента один в один. За Ришарлисона, например, персонально отвечал Мануэль Аканджи. Он не только держал его в штрафной, но пару раз даже подключался на чужую половину. Как результат — форвард «Эвертона» растворился на поле и не имел ни одного момента. Глядя на него, болельщики наверняка с грустью вспоминали Неймара, способного придумать гол из ничего.

Однако у подопечных Мурата Якина в отсутствие Шакири совершенно не работала контригра. Даже если они владели мячом, то скорее тянули время, чем пытались что-то создать. Неудивительно, что до перерыва они отметились только одним неточным выстрелом.

Во второй половине встречи ход игры изменился несильно. Швейцарцы продолжали обороняться всей командой и сдерживать наступление превосходящего в классе соперника. Однако после перерыва они начали чуть активнее действовать в прессинге, и в одном из эпизодов Алисон, вынося мяч от ворот, попал им в Брила Эмболо. К счастью, отскок обошёлся без последствий. А Якин, чтобы усилить давление, даже освежил фланги атаки, бросив в бой Эдимилсона Фернандеша и Ренато Штеффена.

Впрочем, это был и ответ на рокировки коллеги. Тот сразу убрал незаметного Пакету и выпустил вместо него Родриго, сформировав в атакующей группе связку из «Реала», а затем предоставил время проводящему великолепный сезон в «Ньюкасле» Бруно Гимарайнсу, убрав Фреда.

И эти замены почти сразу принесли свои плоды. На 64-й минуте бразильцам наконец удалось подловить оппонентов на помарке. После передачи Каземиро со своей половины Ришарлисон, казалось, не успевал к мячу, однако тот всё-таки проскочил на Родриго. Тот пяткой оставил мяч партнёру, который сразу нашёл впереди Винисиуса. Ситуацию в отчаянном подкате пытался спасти Нико Эльведи, но не успел, и нападающий точно пробил в дальний угол. Однако радость фаворитов получилась недолгой. Коллеги судьи на VAR, изучив эпизод, постановили, что Ришарлисон в момент паса Каземиро находился в офсайде. И на повторе было чётко видно, что форвард коснулся мяча.

Но этот момент всё равно во многом стал показательным. Обороняться на протяжении всего матча против одной из сильнейших команд мира, сохраняя предельную концентрацию, крайне непросто. Рано или поздно альпийцы должны были ошибиться ещё. К тому же Тите продолжал активно играть заменами, бросив в бой Антони и Габриэла Жезуса вместо Рафиньи и Ришарлисона.

И давление в концовке всё же сработало, причём отличиться в непростой момент удалось человеку, от которого этого ждали меньше всего — Каземиро. Опорник пришёл в чужую штрафную и на 83-й минуте решил судьбу путёвки в плей-офф. Красивой получилась вся комбинация. Винисиус сместился с левого края ближе к штрафной и отдал передачу на Родриго. Форвард тут же выполнил идеальную скидку пяткой в касание в штрафную, а Каземиро нанёс точный удар. На его стороне оказалась и удача, ведь если бы мяч не попал в Нико Эльведи, то, скорее всего, стал бы добычей Зоммера.

Так Бразилия впервые обыграла Швейцарию в рамках первенства планеты. На ЧМ-1950 и ЧМ-2018 они расходились миром. Подопечные Тите вслед за Францией гарантировали себе участие в 1/8 финала. А вот альпийцев теперь ждёт крайне непростой матч с Сербией в последнем туре, в котором уступать им нельзя.