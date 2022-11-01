Goal: в сборной Бразилии подозрение на распространение вирусного заболевания

В сборной Бразилии появилось подозрение на распространение вирусного заболевания.

Из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алисон, сообщает Goal.

Уточняется, что все трое футболистов будут готовы принять участие в матче второго тура со Швейцарией.

Неймар и Данило не смогут сыграть во втором туре из-за полученных травм в матче с Сербией.

Встреча состоится 28 ноября на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Игра начнётся в 19:00 по мск.

Ранее сообщалось, что ФИФА расследует ситуацию со скандальным флагом в раздевалке сборной Сербии.