BBC: ФИФА расследует ситуацию со скандальным флагом в раздевалке сборной Сербии

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл дело в отношении сборной Сербии из-за флага в раздевалке команды, на котором изображена территория государства, включающая Косово.

ФИФА начала дисциплинарное делопроизводство в связи с этим инцидентом, сообщает BBC.

На флаге сборной Сербии, помимо очертаний страны и государственного герба, также была надпись: «Капитуляции не будет».

Косоварская федерация футбола потребовала у ФИФА наказать сборную Сербии, назвав поступок сербских футболистов агрессивным актом.

Ранее сообщалось, что дубль нападающего Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией на ЧМ-2022.

















