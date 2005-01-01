BBC: ФИФА расследует ситуацию со скандальным флагом в раздевалке сборной Сербии
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл дело в отношении сборной Сербии из-за флага в раздевалке команды, на котором изображена территория государства, включающая Косово.
ФИФА начала дисциплинарное делопроизводство в связи с этим инцидентом, сообщает BBC.
На флаге сборной Сербии, помимо очертаний страны и государственного герба, также была надпись: «Капитуляции не будет».
Косоварская федерация футбола потребовала у ФИФА наказать сборную Сербии, назвав поступок сербских футболистов агрессивным актом.
Ранее сообщалось, что дубль нападающего Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией на ЧМ-2022.