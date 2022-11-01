Африканское счастье: как Камерун отыгрался в матче с Сербией, а Гана победила Южную Корею на ЧМ-2022

Сборные Камеруна и Ганы набрали первые очки на чемпионате мира по футболу в Катаре. «Неукротимые львы» сумели уйти от поражения в матче с Сербией. В начале второго тайма они уступали со счётом 1:3, но отыгрались благодаря удачному выходу Венсана Абубакара на замену. Гана до перерыва дважды огорчила Южную Корею, однако позволила Чхо Кю Суну оформить дубль и восстановить статус-кво. Победу «чёрным звёздам» принёс точный удар 22-летнего полузащитника на замену Мохаммеда Кудуса.

Жуткое невезение Митровича и удачный выход Абубакара

Сборная Сербии в очередной раз разочаровала болельщиков на крупном турнире, обладая по-настоящему мощным составом. На чемпионатах мира в ЮАР и России она не смогла выйти из группы и в Катаре близка к тому же. При этом в заявку команды входят такие звёзды, как Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович, Лука Йович, Душан Тадич. И если осечка в противостоянии с Бразилией удивления не вызвала, то ничью с Камеруном можно воспринимать как поражение.

«Белые орлы», казалось, обязаны были набирать три очка, тем более соперник из-за конфликта с тренером незадолго до стартового свистка остался без лидера Андре Онаны. Они действительно владели серьёзным преимуществом, и один Митрович упустил несколько выгодных моментов. Даже гол Жана-Шарля Кастеллетто после розыгрыша корнера не убрал уверенности в их итоговом успехе.

И незадолго до перерыва сербов наконец прорвало. Сначала Страхиня Павлович головой отправил мяч в сетку, воспользовавшись идеальной подачей партнёра со стандарта. А затем Сергей Милинкович-Савич из полукружия штрафной нанёс точный удар в ближний. Дэвис Эпасси, заменивший Онану, оказался к этому не готов. Так подопечные Драгана Стойковича первыми в истории ЧМ дважды отличились в добавленное к первому тайму время. А их оппоненты выглядели откровенно растерянно.

Ещё больше усилил это впечатление долгожданный гол Митровича сразу после перерыва. Андрия Живкович на замахе убрал защитника и покатил партнёру почти на пустые ворота, отдав вторую результативную передачу. А лучший бомбардир в истории национальной команды отметился 51-м мячом в её составе и вторым на мундиалях. В России четыре года назад он огорчил Швейцарию.

Казалось, Камерун окончательно прекратил сопротивление, а сербы постараются забить ещё, чтобы улучшить разницу. Но чувство самоуверенности сыграло с ними злую шутку. Африканцы и не думали сдаваться, а Ригобер Сонг своевременно бросил в бой одного из главных старожилов коллектива Венсана Абубакара.

И едва ли не первым касанием форвард «Аль-Насра» сократил отставание. После заброса со своей половины поля от Кастеллетто он убежал на рандеву с Ваней Милинковичем-Савичем, убрал бросившегося в подкате защитника и красивым черпачком перекинул вратаря. Судья на линии зафиксировал офсайд, и складывалось впечатление, что нападающий действительно находился в положении «вне игры». Однако арбитры на VAR, изучив повтор, гол засчитали. Чуть задержался на правом фланге Никола Миленкович.

«Белые орлы» обязаны были сделать выводы из произошедшего и действовать в обороне в оставшееся время внимательнее, но спустя всего три минуты они пропустили абсолютно идентичный гол. Вновь за потерей на чужой половине последовала передача на Абубакара. Миленкович опять оказался в неправильном положении, а свежий форвард легко убежал от визави и выкатил передачу на пустые ворота Эрику Шупо-Мотингу.

Больше команды забить не смогли. Камерунцы, полностью выложившись, отошли в оборону и не угрожали чужим воротам. Сербы, напротив, до последнего шли вперёд, но удача им не улыбнулась. А особенно не фартило Митровичу, который упустил ещё пару моментов, в частности не реализовал выход один на один.

Так коллектив Стойковича упустил возможность догнать Бразилию и Швейцарию в таблице. Теперь ему необходимо надеяться на победу пентакампеонов над альпийцами и самому обыгрывать их в последнем туре. «Неукротимым львам» же предстоит встретиться как раз с бразильцами, а потому шансов на выход в плей-офф у них почти нет.

Невероятная игра Чхо Кю Суна на втором этаже и юный задор Кудуса

Второй матч игрового дня сложился по схожему сценарию. Южная Корея, проигрывая Гане в два мяча, сумела совершить камбэк. Однако, в отличие от сербов, для «чёрных звёзд» всё закончилось удачно. При этом результат встречи можно назвать нелогичным, ведь «азиатские тигры» сразу же захватили инициативу.

В первом тайме они владели мячом 59% времени, а особенно заметно их преимущество было на старте, когда мяч буквально метался у чужой штрафной. Однако соперники оказались готовы к игре вторым номером и оборонялись достаточно дисциплинированно, практически не оставляя свободных зон. В результате владение корейцев не несло в себе никакого смысла, поскольку они не создали ни одного по-настоящему опасного момента и до перерыва не нанесли ударов в створ ворот Лоуренса Ати-Зиги. Незаметен был даже лидер коллектива Сон Хын Мин, которому на левом фланге не позволял разбежаться Тарик Лампти.

А ганцы идеально воспользовались своими редкими шансами в середине тайма. Сначала после заброса Джордана Айю со стандарта кто-то из его партнёров выиграл верхововое единоборство, а Мохаммед Салису с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Судьи на VAR проверили эпизод на предмет нарушений правил, но засчитали гол. А спустя десять минут «чёрные звёзды» удвоили преимущество. Джордан Айю на этот раз с игры выполнил очередную классную диагональ в штрафную, а набежавший Мохаммед Кудус спокойно замкнул её.

Но корейцы и не думали сдаваться. Из раздевалки они вышли с решимостью спасти матч и сразу же повели штурм чужих ворот. Наконец начал работать у них и левый фланг атаки, где Лампти перестал справляться с Сон Хын Мином. Практически сразу подопечные Паулу Бенту создали первый опасный момент. После подачи слева удар Чхо Кю Суна в упор чудом парировал Ати-Зиги.

Но это было лишь начало. По истечении часа игры корейцы, как и камерунцы, умудрились отличиться дважды за три минуты. И их голы также получились под копирку. Только если у африканцев работали подачи из глубины, то у «азиатских тигров» — слева. А своими шансами идеально воспользовался Чхо Кю Сун. Если в первом эпизоде он соперников простил, то во втором не стал, идеально пробив головой под опорную ногу вратарю. Затем ситуация повторилась: Ким Чжин Су вырезал пас от лицевой, а форвард выиграл борьбу наверху и отправил мяч в сетку — 2:2.

Было бы логично, если корейцы, поймавшие кураж, дожали оппонента, но в этом матче всё развивалось вопреки логике. Стоило им взять небольшую паузу, как ганцы совершенно неожиданно опять вышли вперёд. Иньяки Уильямс не сумел замкнуть прострел с левого фланга, зато подправил мяч на Кудуса, который не оставил шансов вратарю. Теперь в активе 22-летнего хавбека на мундиале значатся два гола и одна результативная передача.

Впрочем, у подопечных Бенту оставалось достаточно времени, чтобы снова успеть отыграться, и они в полном составе отправились вперёд. Однако в концовке здорово проявил себя Ати-Зиги. Например, он выручил партнёров после опаснейшего выстрела Ли Кан Ина со стандарта и потащил мяч из ближней девятки после удара Чхо Кю Суна. Сохранял спокойствие голкипер и когда судья добавил ко второму тайму целых десять минут. Корейцы повели настоящий штурм, а соперники практически не переходили середину поля.

Однако «чёрные звёзды» выстояли и одержали важнейшую победу в матче, в котором, если исходить из всех статистических показателей, должны были терпеть поражение. Например, все три их удара в створ завершились голами. Корейцев же остаётся только пожалеть. Сделав всё для того, чтобы набрать три очка, они не взяли ни одного. И теперь для выхода в плей-офф им необходимо обыгрывать Португалию.