Гана обыграла Южную Корею в матче с пятью забитыми мячами
Сборная Ганы одержала победу над командой Южной Кореи во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Встреча группы H в Ар-Райане на стадионе «Эдьюкейшн Сити» завершилась со счётом 3:2 в пользу Ганы.
Голы в составе африканской команды забили Мохаммед Салису (24′) и Мохаммед Кудус (34′, 68).
За Южную Корею дублем отметился Чо Гю Сон на 58-й и 61-й минутах.
Таким образом, Гана поднялась на второе место, набрав три очка. Южная Корея — четвёртая (одно очко).
Ранее сообщалось, что матч между Камеруном и Сербией вошёл в историю чемпионатов мира.