Сербия стала первой сборной в истории ЧМ, забившей два гола в добавленное время в первой тайме
Сборная Сербии встречается с командой Камеруна в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
В составе Сербии мячи забили Страхиня Павлович (45-я), Сергей Милинкович-Савич (45+3). У Камеруна отличился Жан-Шарль Кастеллетто (29-я).
Таким образом, Сербия стала первой сборной в истории чемпионатов мира, забившей два гола в добавленное время к первому тайму.
Счёт в матче — 2:1 в пользу сербской команды.
Встреча проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакра.
Ранее сообщалось, что ФИФА расследует ситуацию со скандальным флагом в раздевалке сборной Сербии.