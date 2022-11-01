Сербия стала первой сборной в истории ЧМ, забившей два гола в добавленное время в первой тайме

Сборная Сербии встречается с командой Камеруна в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

В составе Сербии мячи забили Страхиня Павлович (45-я), Сергей Милинкович-Савич (45+3). У Камеруна отличился Жан-Шарль Кастеллетто (29-я).

Таким образом, Сербия стала первой сборной в истории чемпионатов мира, забившей два гола в добавленное время к первому тайму.

Счёт в матче — 2:1 в пользу сербской команды.

Встреча проходит на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакра.

Ранее сообщалось, что ФИФА расследует ситуацию со скандальным флагом в раздевалке сборной Сербии.