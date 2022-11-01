Тотальная пассивность: Нидерланды с трудом удержали ничью в матче с Эквадором, нанеся лишь один удар в створ

Сборная Нидерландов разошлись миром с командой Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 1:1. Коди Гакпо открыл счёт уже на шестой минуте, но его удар в створ так и остался единственным для оранжевых. А вот латиноамериканцы беспокоили Андриса Нопперта значительно чаще и закономерно отыгрались в начале второго тайма, когда защитники не успели подстраховать голкипера. Эннер Валенсия добил мяч в пустые ворота и возглавил гонку бомбардиров турнира с тремя голами.

Матч между Нидерландами и Эквадором обещал получиться одним из самых ярких на групповом этапе. Перед началом турнира оранжевые смотрелись явным фаворитом, но латиноамериканцы резко подняли свои акции, не оставив шансов Катару в первом туре. Они показали яркий атакующий футбол с большим количеством быстрых выпадов и опасных моментов. А особенно порадовал болельщиков оформивший дубль Эннер Валенсия.

Подопечные Луи ван Гала также стартовали с победы, одолев крепкую команду Сенегала. Они владели преимуществом и в концовке заслуженно вырвали три очка благодаря голам Коди Гакпо и Дави Классена. Можно было не сомневаться, что и встреча в Дохе получится результативной. Тем более на кону стояла путёвка в плей-офф, поскольку победитель практически наверняка обеспечивал себе выход из группы.

Любопытно, что ван Гал, несмотря на удачный итог первого матча, произвёл три замены в стартовом составе. В частности, место Маттейса де Лигта в центре обороны занял Юрриен Тимбер. Вероятно, это было связано с повреждением. Либо наставник остался недоволен действиями молодого исполнителя в противостоянии с сенегальцами, ведь тот неоднократно проигрывал единоборства Малангу Сарру. В опорной зоне дуэт с Френки де Йонгом составил Тён Копмейнерс, а не Стивен Бергёйс. Наконец, Классен на острие поменял Винсента Янссена. А вот Мемфис Депай снова остался на скамейке. Наставник объяснил, что форвард готов сыграть только один тайм.

Свои рокировки произвёл и Густаво Альфаро, но главное, что он сделал, — перешёл на схему 5—4—1, отзеркалив расстановку соперника с тремя центральными защитниками. Таким образом он пытался оставить нидерландцам минимум пространства на чужой половине, понимая, что большинство атак в их исполнении будет идти именно через центральную зону. Впереди же в одиночестве расположился Валенсия. В матче с Катаром ему несколько раз оказывали помощь врачи, но футболист избежал травмы.

Но, несмотря на предосторожность специалиста, его подопечные пропустили уже на шестой минуте. Причём провалились они как раз в центральной зоне. Классен, воспользовавшись неудачной скидкой соперника, подхватил мяч возле штрафной, увёл за собой пару оппонентов и отдал пас на свободное пространство Гакпо. Молодой полузащитник ПСВ, недолго думая, мощно пробил в ближний угол без шансов для Эрнана Галиндеса и отметился вторым голом на ЧМ.

Произошедшее оказало негативное влияние на игру. Оранжевые, добившись преимущества, отдали владение соперникам и спокойно перекрывали свободные зоны на своей половине. Тройка защитников и пара опорников не позволяли эквадорцам идти вперёд по центру. Валенсия до поры практически не получал передач и вынужден был опускаться к центральному кругу. Микаэль Эстрада регулярно уступал в единоборствах Тимберу. А Гонсало Плата, отчаявшись придумать что-либо справа, ушёл на противоположный фланг.

И только оттуда от подопечных Альфаро исходила опасность. Эстрада и Валенсия провели несколько неплохих проходов с последующими прострелами и навесами в штрафную. Однако в целом они с огромным трудом проникали в финальную треть поля соперника и почти не тревожили Андриса Нопперта.

Единственный раз ему пришлось выручать партнёров на 32-й минуте, когда латиноамериканцы организовали едва ли не первую контратаку. Валенсия возле левого угла штрафной пробил в ближний угол из-под Дензела Дюмфриса, но высокий вратарь успел сложиться и отразил «выстрел».

По такой игре эквадорцам оставалось надеяться только на стандартные положения, и одно из них удалось преобразовать в гол уже в добавленное к первому тайму время. После подачи корнера мяч отскочил к свободному Анхело Пресиадо. Защитник нанёс удар, а Эступиньян подправил мяч в сетку. Но радость оказалась недолгой. Выяснилось, что Джексон Поросо, находящийся в офсайде, перекрывал обзор Нопперту.

К чести эквадорцев, они не опустили рук и на второй тайм вышли с ещё большим настроем. Подопечные Альфаро при первой удобной возможности включали высокий прессинг и боролись до конца, не жалея ни себя, ни соперников.

Вскоре команде наконец воздалось за старания. Плата отобрал мяч у Тимбера и переадресовал его Эстраде. Далее латиноамериканцы в две передачи довели мяч до Эступиньяна, который из левого угла штрафной пробил в дальний угол. Нопперт чудом умудрился среагировать, но оказался не в состоянии помешать Валенсии первым сыграть на добивании. Нидерландцы пытались доказать судье, что форвард находился в офсайде, но на повторе было чётко видно: он не опережал Натаниэла Аке в момент удара партнёра.

Таким образом, ветеран национальной команды не только вышел в лидеры гонки бомбардиров с тремя голами, но и забил шестой мяч в пяти играх финальных стадий ЧМ-2014 и ЧМ-2022. Причём кроме него в составе сборной на этих турнирах не забивал никто.

А вот оранжевые откровенно разочаровали. Если до перерыва понять их прагматичность было можно, то после они, даже пропустив, не сумели перестроить игру. Оказалось непонятно, за счёт чего они могли это сделать. Бергвейна заменили на Депая уже в перерыве, но Мемфис не запомнился ничем. Остальные рокировки ван Гала тоже не сработали. Бергёйс потерялся на поле. Высокий Ваут Вегорст, вышедший примерно на 15 минут, почти не получил передач.

Как итог, Нидерланды во втором тайме отметились только одним неточным ударом. Копмейнерс пробил выше ворот из полукружия штрафной. В другом эпизоде Гакпо убежал на рандеву с Галиндесом, но не попал в створ. При этом футболист находился в офсайде. В остальном европейцы смотрелись крайне инертно и уступили соперникам в первую очередь в желании и настрое. Эквадорцы, как уже говорилось, шли до конца в каждом моменте, пусть и ценой фолов.

Неудивительно, что именно они были ближе к тому, чтобы вырвать победу. По истечении часа встречи 100%-ный шанс упустил Плата. Он мощно пробил из пределов штрафной, но мяч приняла на себя перекладина. Правда, в концовке латиноамериканцы остались без своего голеадора Валенсии. Форвард сел в центральном круге и схватился за икроножную мышцу. Тут же он знаком показал, что ему требуется замена. Покинуть поле он сумел только на носилках, хотя возле скамейки поднялся на ноги.

Но даже без Эннера эквадорцы провели последние минуты продуктивнее, тогда как соперник даже не пытался организовать финальный штурм. Ничейный исход не позволил ни одной из сторон заранее выйти в плей-офф. Сборные продолжают лидировать в квартете А с абсолютно одинаковыми показателями. На очко от них отстаёт Сенегал, который в последнем туре встретится с Эквадором. А вот Нидерланды сойдутся с уступающим в классе Катаром.