Ван Гал: Депай сможет сыграть 45 минут в матче с Эквадором на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о ходе восстановления от травмы форварда Мемфиса Депая перед матчем чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с Эквадором.

«Эквадор — очень организованная команда. Думаю, что Депай сможет сыграть около 45 минут», — цитирует ван Гала L'Équipe.

Нидерланды сыграют с Эквадором 25 ноября. Депай на протяжении двух месяцев восстанавливался от травмы двуглавой мышцы левого бедра.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес не попал в итоговую заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022.