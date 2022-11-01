Нидерланды и Эквадор объявили составы на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборных Нидерландов и Эквадора на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

С первых минут у Нидерландов выйдут Нопперт, Думфрис, Аке, Тимбер, ван Дейк, Блинд, Ф. де Йонг, Копмейнерс, Классен, Гакпо, Бергвейн.

В стартовый состав Эквадора попали Галиндес, Пресиадо, Инкапье, Поросо, Торрес, Эступиньян, Кайседо, Мендес, Плата, Валенсия, Эстрада.

Встреча состоится 25 ноября на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Катар пропустил три мяча и проиграл Сенегалу на ЧМ по футболу.