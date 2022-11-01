Нулевой синдром: Хорватия и Марокко создали один опасный момент на двоих и сыграли вничью на ЧМ-2022

Сборные Хорватии и Марокко разошлись миром в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Подопечные Златко Далича владели мячом 65% игрового времени, но так и не сумели отличиться. Команды записали на свой счёт лишь по два удара в створ ворот. А единственный по-настоящему опасный момент в конце первого тайма упустил Никола Влашич. Выстрел экс-полузащитника ЦСКА из пределов штрафной парировал голкипер.

Вслед за действующим чемпионом мира — Францией в борьбу вступил серебряный призёр ЧМ-2018 — Хорватия. Однако если трёхцветные за прошедшие четыре года стали только сильнее и, несмотря на травмы, добавили в состав много сильных футболистов, то «шашечные», напротив, заметно ослабли. Многие лидеры той сборной завершили как минимум международную карьеру. Другие давно перешагнули 30-летний рубеж. Болельщикам оставалось надеяться лишь на ветерана команды Луку Модрича, который с годами становится только лучше. К слову, он стал первым футболистом в истории, сыгравшим и на Евро, и на ЧМ в трёх разных десятилетиях.

При этом стартовать в Катаре подопечным Златко Далича предстояло матчем с крайне непростым оппонентом — со сборной Марокко, в составе которой собрано большое количество ярких исполнителей, выступающих в ведущих чемпионатах Старого Света.

К счастью, обе команды обошлись практически без потерь. Разве что «атласским львам» не мог помочь травмированный полузащитник Абдельхамид Сабири. Но и без него состав получился весьма представительным: Боно, Ашраф Хакими, Софьян Амрабат, Хаким Зиеш, Софьян Буфаль, Юссеф Эн-Несири.

У хорватов же нашлось место в старте одному из немногих представителей РПЛ на мундиале — Деяну Ловрену. Компанию в центре обороны ему составил юный Йошко Гвардиол. На флангах защиты также оказались два футболиста, не игравшие на ЧМ-2018: Йосип Юранович и Борна Соса. Зато линии полузащиты и атаки оказались практически полностью сформированы из серебряных призёров ЧМ-2018. В центре расположились Модрич, Марцело Брозович и Матео Ковачич. А впереди трио с Андреем Крамаричем и Иваном Перишичем составил экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Как и ожидалось, матч сложился для фаворитов непросто. В первом тайме они, хотя и владели мячом больше, нечасто добирались до штрафной соперника. Марокканцы встречали их в среднем блоке и сформировали надёжную оборонительную линию, пройти которую было крайне непросто.

В результате атакующая тройка Влашич — Крамарич — Перишич почти не получала мяч, а Николе и Ивану приходилось опускаться за ним едва ли не на свою половину, поскольку они не имели свободных зон впереди. Запомнился лишь неплохой забег полузащитника «Торино», который едва не закончился выходом один на один Крамарича.

При этом подопечные Валида Реграги вовсе не запирались в обороне. Они регулярно оказывали давление на фланги, где у них действовали техничные и быстрые Буфаль и Зиеш. Особенно хорош был последний, доставивший немало проблем Борне Сосе. К тому же ему на помощь регулярно приходил футболист «Интера» Ашраф Хакими. А вот левый защитник Нуссайр Мазрауи предпочитал оставаться сзади и стеречь Влашича. Однако «атласские львы» владели мячом, как правило, на подступах к штрафной и почти не проникали внутрь. Да и единственный нападающий Эн-Несири, как и Крамарич, находился под надёжным контролем и редко встречался с мячом.

Чуть раскрылась игра лишь перед самым свистком на перерыв. Опасный момент упустил Влашич, за пару минут до того попросивший о помощи врачей из-за дискомфорта в икроножной мышце. После прострела Сосы слева он наносил удар почти из пределов вратарской, но Боно грамотно сократил дистанцию и выручил партнёров. Следом Модрич с левой из полукружия штрафной выстрелил чуть выше перекладины.

Второй тайм получился ещё менее ярким. К тому же хорваты всё-таки остались без Влашича. Тренерский штаб решил поберечь хавбека и бросил вместо него в бой бывшего футболиста «Спартака» Марио Пашалича. Однако тот не сильно помог команде. Она по-прежнему больше контролировала мяч на своей половине поля. Лидеры, отвечающие за начало атак, так и не придумали, как пройти опорную зону соперника, да и скорости им явно не хватало. Неудивительно, что после перерыва действующие вице-чемпионы планеты не создали ни одного момента. Запомнился лишь розыгрыш корнера, когда Нордину Амрабату пришлось выносить мяч почти с линии. Но ранее Йошко Гвардиол влетел в Боно, нарушив правила.

Марокканцы также не обошлись без потерь. Первый удар сборной в створ записал себе в актив Мазрауи. Он подключился к атаке и сыграл на добивании, головой отправив мяч в ближний угол, но Доминик Ливакович спокойно справился с угрозой. А вот защитник неудачно приземлился на газон и получил повреждение. Он пробовал вернуться на поле, но спустя пару минут попросил замену.

Вместо него в игру вступил Яхья Аттийят-аллах, выступающий в национальном первенстве и проведший до того всего четыре встречи за сборную. Казалось, соперники должны усилить давление именно на его фланг, но этого не произошло. Да и марокканцы продолжали дисциплинированно обороняться.

Далич пытался изменить ход игры рокировками. Сначала он выпустил ещё одного футболиста, имевшего отношение к РПЛ, — экс-форварда «Рубина» Марко Ливайю, а затем Ловро Майера и Мислава Оршича, но все трое ничем не запомнились. В концовке «шашечные» попытались устроить финальный штурм, однако с огромным трудом проходили через центр поля. В итоге потревожить Боно так никому и не удалось.

А в добавленное арбитром время осмелевшие «атласские львы» смотрелись даже интереснее, но на победу тоже не наиграли. Тем не менее они вполне могут быть удовлетворены ничьей с действующим вице-чемпионом планеты. Хорваты же потеряли драгоценные два очка, которых может не хватить в борьбе за выход в плей-офф из группы F. Но больше всех проиграли болельщики, ставшие свидетелями не самого яркого противостояния. Команды нанесли всего четыре удара в створ ворот и создали лишь один по-настоящему опасный момент. И уже третий матч этого мундиаля завершился нулевой ничьей.