Невезение Левандовски и сейв Шмейхеля: как Польша и Тунис упустили шанс вырвать победы у Мексики и Дании на ЧМ

Две безголевые ничьи были зафиксированы в третий день ЧМ по футболу в Катаре. Мексика разошлась миром с Польшей, хотя большую часть времени владела преимуществом и нанесла 11 ударов по воротам Войцеха Щенсны. Однако героем встречи стал голкипер мексиканцев Гильермо Очоа, отразивший пенальти в исполнении Роберта Левандовски. В свою очередь, Дания и Тунис упустили минимум по паре неплохих шансов вырвать победу. Причём сначала Каспер Шмейхель не позволил Иссаму Жебали реализовать выход один на один, а затем удары Кристиана Эриксена и Андреаса Корнелиуса чудом не достигли цели.

Невыразительная Дания

На мундиале в Катаре к подопечным Каспера Юльманна приковано особое внимание. Болельщикам и специалистам крайне любопытно понять, был ли бронзовый успех датчан на последнем первенстве Европы случайностью или их уже можно относить к числу претендентов на высокие места. И в этом плане своего рода лакмусовой бумажкой должна была стать встреча с Тунисом. Пусть «карфагенских орлов» и нельзя назвать мальчиками для битья, но один из теневых фаворитов соревнований был практически обязан брать над ними верх.

Но в первом тайме Дания скорее разочаровала. За исключением не самого слаженного, но всё же высокого прессинга она не продемонстрировала практически ничего и лишь дважды потревожила вратаря соперника. Однако ни Пьер-Эмиль Хёйбьерг, ни Йоаким Андерсен не были близки к тому, чтобы открыть счёт. Чего не скажешь о Тунисе. Пусть команда и действовала преимущественно вторым номером, зато раз за разом находила возможности для удара. Уже в дебюте из-за пределов штрафной опасно «выстрелил» Мохамед Дрегер, но на пути мяча встал Андреас Кристенсен, а затем на авансцену вышел нападающий номинальных гостей Иссам Жебали. К перерыву он вполне мог оформить дубль, но сначала забрался в офсайд, а затем не смог переиграть Каспера Шмейхеля. Голкипер «Ниццы» остался с соперником один на один, но чудесным образом сумел дотянуться до мяча рукой.

Неприятным сюрпризом для Дании стала потеря Томаса Дилейни. В концовке тайма центральный хавбек получил травму и был вынужден уступить место Миккелю Дамсгору. Однако именно после появления на поле одного из главных открытий Евро-2020 европейцы стали понемногу создавать моменты. Причём сам вингер «Брентфорда» вполне мог отметиться результативной передачей, но гол Андреаса Скова Ольсена также был отменён из-за офсайда. Включился и лидер «алой гвардии» Кристиан Эриксен. Сначала он сам пробил из-за пределов штрафной, а затем здорово исполнил угловой. Но вышедший на замену Андреас Корнелиус угодил в штангу.

К этому моменту Юльманн уже отказался от формации 3—5—2 и перешёл на схему с двумя центральными защитниками, но забрать три очка это не помогло. Героем встречи вполне мог стать Йеспер Линдстрём, но его шикарный дальний удар парировал Аймен Дамен. А уже в компенсированное время главный арбитр не стал назначать пенальти в ворота Туниса. Видеоассистент усмотрел игру рукой в исполнении защитника Яссина Мерии и подозвал Сесара Артуро Рамоса к экрану, но тот остался при своём мнении. Датчане не сумели взять верх и заставили сомневаться в своих перспективах на мундиале. Любопытно, что на ЧМ в России именно матч с участием «алой гвардии» стал единственным, в котором не было забито ни одного мяча. Тогда Дания разошлась миром с Францией.

Упущенный шанс Левандовски

Поначалу могло показаться, что противостояние Мексики и Польши получится гораздо более богатым на события. В первую четверть часа соперники обменялись несколькими опасными атаками, а футболисты поддерживали высокий темп и не боялись играть на встречных курсах. К сожалению, это продлилось совсем недолго. Уже к середине тайма подопечные Чеслава Михневича плотно сели на свою половину и сосредоточились исключительно на обороне. Временами их схема преобразовывалась из 3—5—2 в 6—3—1. А выбегать вперёд в таком случае было практически невозможно. Да и Роберт Левандовски в одиночку выглядел беспомощно. За половину игры он 18 раз коснулся мяча, довёл до адресата лишь три из девяти пасов и лишь однажды пробил по воротам. Его партнёры не могли похвастаться и этим.

Мексиканцы впереди были конструктивнее, но ненамного. Основная опасность исходила от расплакавшегося во время исполнения гимна Алексиса Веги, оказывавшегося то на одном, то на другом фланге атаки. Тем не менее самый яркий эпизод возник при участии его более звёздного коллеги — Ирвинга Лосано. Вингер «Наполи» на пару с Энри Мартином организовали неплохую комбинацию, а Хорхе Санчес завершил её мощным ударом под перекладину. Но на этом успехи мексиканцев закончились. Номинальные хозяева уж слишком полагались на кроссы с флангов, но ни один из 16 не привёл к возникновению 100%-ных шансов забить. Рослые поляки уверенно контролировали воздух.

Европейцы находились в сложной ситуации. Однако присутствие в составе Левандовски — практически гарантия того, что у команды будет возможность переломить ход матча и добыть три очка. И уже на десятой минуте второго тайма он это доказал. Из не самого перспективного заброса в штрафную нападающий «Барселоны» выжал максимум и заработал 11-метровый, который сам и отправился реализовывать. Но на его пути встал великолепный Гильермо Очоа. Голкипер выудил мяч из угла и помешал звёздному поляку открыть счёт своим голам на чемпионатах мира.

«Майя» постарались ответить и даже заставили Войцеха Щенсны ещё раз продемонстрировать своё мастерство, но голкипер «Ювентуса» справился с ударом головой Мартина на 64-й минуте. И хотя до финального свистка оставалось ещё более чем достаточно времени, по-настоящему опасных моментов больше создано не было. Вышедший на замену Рауль Хименес не сумел убежать в отрыв, Якуб Каминьский направил мяч прямо в руки Очоа, а Гжегож Крыховяк и вовсе «выстрелил по воробьям». Мексика и Польша поделили очки и не смогли всецело воспользоваться провалом Аргентины. Таким образом, во вторник было установлено любопытное достижение. В последний раз два матча группового этапа ЧМ завершались нулевой ничьей 25 июня 2010 года. Тогда Бразилия разошлась миром с Португалией, а Швейцария — с Гондурасом.