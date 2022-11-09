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Ловрен попал в заявку сборной Хорватии на чемпионат мира в Катаре

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Сборная Хорватии назвала состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.
Ловрен попал в заявку сборной Хорватии на чемпионат мира в Катаре
  • Gettyimages.ru

Пресс-служба национальной команды Хорватии огласила заявку на чемпионат мира. В список попали 26 футболистов.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен вошёл в окончательную заявку сборной Хорватии. Также вошли бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич и экс-хавбек «Спартака» Марио Пашалич.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Сборная Хорватии выступит на групповом этапе чемпионата мира в группе F, где её соперниками будут команды Бельгии, Канады и Марокко.

Ранее Le Parisien стала известна заявка сборной Франции на ЧМ-2022.

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