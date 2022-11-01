Марокко и Хорватия сыграли вничью на ЧМ-2022

Сборные Марокко и Хорватии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Встреча на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, Марокко и Хорватия набрали по одному очку.

Также в группе F выступают команды Бельгии и Команды, которые сыграют между собой сегодня, в 22:00 по мск.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Хорватии прервали заседание на два часа ради просмотра матча национальной команды со сборной Марокко ЧМ-2022 в Катаре.