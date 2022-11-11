Пока Панарин громил «Детройт»: как Свечников оформил хет-трик и затмил Макдэвида в матче НХЛ

Андрей Свечников отметился тремя голами в матче с «Эдмонтоном» и не только достиг отметки в 100 голов за карьеру, но и вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ. Артемий Панарин оформил ассистентсткий дубль и помог «Рейнджерс» разгромить «Детройт», а передачи Павла Бучневича и Владимира Тарасенко позволили «Сент-Луису» прервать серию из восьми поражений в регулярном чемпионате. В свою очередь Илья Сорокин совершил 26 сейвов и стал третьей звездой встречи «Айлендерс» с «Аризоной», а Александр Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам и помог «Колорадо» взять верх над «Нэшвиллом».

Шоу имени Свечникова

За последние годы российский нападающий «Каролины» превратился из подающего надежды в одного из лидеров команды, которая считается теневым претендентом на Кубок Стэнли. Летом «Харрикейнз» усилили состав парой звёздных ветеранов и теперь не только входят в пул главных соискателей трофея, но и неплохо идут по сезону, занимая четвёртое место в сводной таблице НХЛ. И во многом это заслуга Андрея Свечникова — лучшего снайпера коллектива из Роли. В гонке за «Морис Ришар Трофи» он занимает третье место с 11 шайбами, уступая лишь Бо Хорвату (12) и Коннору Макдэвиду (15), с которым встретился на льду прошлым вечером. И канадец вряд ли захочет вспоминать об этом.

Дело не только в том, что его «Эдмонтон» не сумел составить и подобие конкуренции «Каролине» и был разгромлен со счётом 2:7. Сам Макдэвид пусть и в очередной раз набрал дежурные два (1 + 1) очка, но оказался в тени Свечникова. Россиянин разразился хет-триком и был признан второй звездой дня и лучшим игроком матча. В почётной тройке компанию ему составили сплошь одноклубники —Джордан Мартинук (1 + 1) и Пётр Кочетков. Соотечественник успешно дебютировал в нынешнем чемпионате и совершил 20 сейвов. В том числе не позволил реализовать буллит Дилану Холлоуэю.

Свечников же не только отличился трижды и достиг отметки в 100 голов за карьеру, но и продемонстрировал сразу несколько граней своего таланта. Сначала он своевременно выкатился на ворота и издевательски прокинул шайбу не только мимо вратаря, но и двух защитников. Возможно, на самом деле Андрей пытался исполнить передачу на притаившегося на дальней штанге Себастьяна Ахо, но рикошетом от штанги попал в створ. Второй гол он забил хлёстким кистевым броском со средней дистанции аккурат над ловушкой голкипера, а третий — заковырял с пятака. Первую попытку добивания Джек Кэмпбелл предотвратил, но с повторной справиться уже не сумели ни голкипер, ни подоспевший на подмогу защитник.

Таким образом, Свечников оформил хет-трик уже второй раз в сезоне, причём в обоих случаях это произошло в противостоянии с «Эдмонтоном». Предыдущий состоялся в ночь на 21 октября. Правда, тогда «Каролина» уступила (4:6), а Макдэвид настрелял сразу четыре (1 + 3) очка.

Успехи Панарина и «Рейнджерс»

Пока Свечников преследует Макдэвида и попутно борется с Кириллом Капризовым за звание лучшего российского снайпера первенства, Артемий Панарин соперничает с Никитой Кучеровым в бомбардирской гонке. В матче с «Детройтом» лидер «Рейнджерс» отметился двумя результативными передачами, благодаря чему не только сравнялся с соотечественником по очкам (оба — по 21), но и помог команде установить важное достижение. Ранее в XXI веке им лишь дважды удавалось поражать ворота оппонента шесть или более раз за период. В 2007-м «баранку» получил «Бостон», а год назад семь раз за отрезок была огорчена «Филадельфия».

Правда, если тогда спурт «Рейнджерс» приходился на второй период, то на этот раз всё самое интересное случилось в третьем. К этому моменту коллективы отличились по два раза, причём гости сравняли счёт именно благодаря радиоуправляемому пасу Панарина. Россиянин получил шайбу на границе круга вбрасывания и отправил её прямо на расположившегося на пятаке Криса Крайдера, которому оставалось лишь правильно подставить клюшку. А уже в первой половине заключительной двадцатиминутки он ассистировал Барклаю Гудрою, эффектно прострелив от борта.

В итоге «Рейнджерс» разгромили «Детройт» со счётом 8:2, а Панарин, хоть и не попал в тройку лучших хоккеистов встречи, повод для гордости имел. Для достижения планки в 20 очков за сезон россиянину потребовалось провести 15 матчей, что является третьим результатом в истории клуба. Быстрее это удавалось сделать лишь легендарному Яромиру Ягру. В чемпионате-2005/06 ему хватило 14 игр, а год спустя он превзошёл самого себя и сделал это за 12.

В этот раз в тени Панарина оказались его партнёры по команде. Так, Игорь Шестёркин отразил 18 бросков по воротам и прервал серию из двух неудач, а Виталий Кравцов набрал первое очко в нынешней регулярке. Для этого российскому форварду понадобилось шесть игр.

Два очка Бучневича и 31 сейв Георгиева

Удачным день получился и для других российских хоккеистов. В первую очередь для отечественных легионеров «Сент-Луиса», чьи удачные действия позволили коллективу взять верх над «Сан-Хосе» (5:3) и положить конец серии из восьми поражений. Павел Бучневич дважды ассистировал партнёрам и набрал очки впервые с 16 октября, а Владимир Тарасенко организовал победный гол. Отличился Калле Росен.

Со статистической точки зрения довольно успешно выступил Иван Проворов. Защитник «Филадельфии» поучаствовал в обеих заброшенных шайбах во встрече с «Коламбусом» — автором первой стал Тони Деанджело, а вторую россиянин записал на свой счёт. Правда, это не помогло «Флайерз» избежать фиаско — 2:5.

В свою очередь, Александр Георгиев продолжает выигрывать конкуренцию за звание первого номера «Колорадо» у Павела Францоуза. В противостоянии с «Нэшвиллом» он хоть и пропустил трижды, зато оформил сразу 31 сейв и стал одним из творцов победы своей команды (5:3). И если голкипер продолжит в том же духе, то вполне сможет войти в число претендентов на «Везина Трофи». На данный момент россиянин занимает шестое место по проценту отражённых бросков среди вратарей, отыгравших девять и более матчей (92,4%). Выше него располагаются лишь признанные звёзды, в числе которых и его соотечественник Илья Сорокин. Тот хоть и не смог помешать «Аризоне» разобраться с его «Айлендерс», зато сам совершил 26 сейвов и стал третьей звездой встречи.