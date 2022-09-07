«Невозможно поверить, что вечный двигатель кёрлинга дал сбой»: какой останется в памяти тренер Андрианова

Бывший главный тренер сборной России по кёрлингу Ольга Андрианова скончалась в возрасте 70 лет после продолжительной болезни. Для её спортсменок эта новость стала настоящим ударом. Бывшие подопечные поделились с RT тёплыми воспоминаниями о наставнице.

Во вторник, 6 сентября, после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженный тренер и член исполкома Федерации кёрлинга России Ольга Андрианова. В организации выразили соболезнования родным и близким экс-наставницы национальной команды, а также пообещали учредить турнир в её честь.

Именно благодаря Андриановой данный вид спорта начал развиваться в стране. С её именем связаны первые победы женской сборной на международном уровне. Под её чутким руководством добились успехов коллективы скипов Людмилы Прививковой и Анны Сидоровой.

«Не сдавалась, боролась с болезнью»

Двукратная чемпионка Европы Людмила Прививкова начала тренироваться у Андриановой ещё будучи ребёнком. Как признаётся бывшая спортсменка, тренер была строгой во время занятий, но всегда внимательно относилась к своим подопечным за пределами льда.

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— Какое ваше самое яркое воспоминание об Андриановой?

— Конечно, с тренером в первую очередь связаны наши совместные победы. Когда мы выиграли молодёжный чемпионат мира в 2006 году. Ведь в первую очередь свой успех разделяешь с наставником, который находится рядом с тобой.

Ольга Александровна очень многое мне дала. Именно она разглядела во мне потенциал, заметила. А затем стала привлекать к сборной. Ведь как раз Андрианова отбирала девочек, с которыми будет дальше работать, наигрывать и брать с собой на международные старты. Моя карьера сложилась, прежде всего, благодаря её проницательности.

— Боролась она и за сам кёрлинг.

— Ольга Александровна внесла большой вклад в популяризацию вида спорта, потому что его очень долго не хотели признавать, хотя он уже входил в олимпийскую программу. Никто не стремился развивать кёрлинг, поскольку многие его не понимали. Говорили, он незрелищный и неинтересный.

А сейчас столько преданных болельщиков, спортсменов, которые занимаются им. Причём, не только профессионально, но и на любительском уровне. Кёрлинг очень сильно к себе привязывает. Он командный, сплачивает людей, они заводят новых друзей. И большая заслуга Андриановой, что его признали в России и начали финансировать.

Кроме того, она сумела доказать — наши спортсмены могут занимать лидирующие позиции на международном уровне. Именно благодаря этому и произошло развитие кёрлинга в стране.

— Каким она была тренером?

— Очень строгая и жёсткая. Но, мне кажется, в спорте так и должно быть, дисциплина превыше всего. В то же время вне тренировок она доброжелательно относилась к воспитанникам.

Когда мы ездили на международные турниры, всегда старалась, чтобы дети побольше увидели, воспользовались этой возможностью. Пыталась вывести нас на экскурсию, погулять по городу, показать достопримечательности, а не только каток и отель. За пределами льда она всегда была очень внимательной к нам.

— Для вас новость стала неожиданностью?

— Ольга Александровна долго боролась с болезнью. В последнее время ей стало лучше, казалось, что недуг отступил. Она — большая молодец, не сдавалась. Всегда бодро держалась во время общения. Продолжала работать, готовить спортсменов к стартам, планировать сезон. В последний раз созванивалась с ней не так давно — летом. Ольга Александровна ездила со своими воспитанниками из школы в Кисловодск на первый ледовый сбор. Поэтому сейчас очень сложно поверить в случившееся. Узнала обо всём от коллег по команде.

«Умела найти нужные слова»

С большим теплом и любовью отзывается об Андриановой и пятикратная призёрка чемпионатов мира Анна Сидорова. Она, как и Прививкова, благодарна тренеру за предоставленную возможность выступать за национальную команду.

— Помните, как пересеклись с будущей наставницей?

— Впервые с ней лично я встретилась накануне моих первых детских соревнований в качестве капитана. Помню, что она сказала: «Девочки, у Москвы за спиной не одна Спартакиада позади, мы всегда побеждали — и вы не должны ударить в грязь лицом. Нужно вернуться с золотыми медалями». Мне тогда казалось, что этого наставления никак нельзя ослушаться.

Я очень переживала и даже плакала перед вылетом, боялась, что не справлюсь. Но те соревнования мы всё-таки выиграли, а Ольга Александровна стала потихоньку меня подключать сначала к молодёжной, а потом и к основной сборной. Не будь её, не было бы и меня в национальной команде. Я безмерно благодарна Ольге Александровне за всё, что она для меня сделала, какой вклад внесла в мою жизнь и карьеру.

Она мне всегда казалась очень сильной женщиной, которая ведёт за собой весь российский кёрлинг. Такой же скалой, как Ирина Винер в гимнастике и Татьяна Покровская — в синхронном плавании.

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— Мир российского кёрлинга вмиг осиротел?

— Эта потеря огромна, думаю, многие меня в этом поддержат. Люди, которые стояли у истоков развития вида спорта в стране, знают, как тяжело было в самом начале. Энтузиазм, оптимизм и нескончаемая сила духа Ольги Александровны заставляли по-хорошему завидовать даже нас, молодых девчонок.

Знаете, не всегда после перелётов бывали силы на то, чтобы полюбоваться красотами тех мест, куда мы приезжали, а она всегда старалась нас расшевелить. Ещё она была большой хохотушкой, часто шутила. Любила красиво одеваться и всегда делилась с нами, когда удавалось купить что-то интересненькое. Я это говорю, а сама улыбаюсь. И по-другому не получается, это такие светлые воспоминания…

— В чём её уникальность как педагога?

— Она умела вовремя найти нужные слова. Могла и поругать иногда, без этого никак. У каждого из нас есть какая-то история, связанная с ней, вспоминая которую, хохочешь, а тогда казалась чуть ли не трагедией. Но я не могу сказать, что она была слишком строгой или наоборот. Была разной, но самое главное — человечной.

Ольга Александровна относилась к нам со всей любовью, и даже ругала лишь потому, что горела общим делом всем сердцем и знала: мы можем добиться большего. Где-то хвалила, где-то относилась излишне по-доброму, как к своим детям. А как иначе, мы ведь проводили вместе много времени, уезжали на сборы за границу на несколько месяцев и жили под одной крышей.

Но больше всего подкупало её отношение к кёрлингу. Для неё это была не просто работа, это было её детище, которым она жила и дышала. И несмотря ни на что находила в себе силы бороться за любимое дело, за идею. Чтобы кёрлинг развивался, рос, чтобы ещё больше детей могли тренироваться в государственной системе без больших финансовых вложений. Таких горящих людей чрезвычайно мало. И нам всем казалось, что сил у неё хватит и в этот раз.

Сложно поверить, что всё это оборвалось в один миг. Даже говорить об этом вслух странно: просто не верится, что это правда. Знаю, за время болезни были периоды, когда ей было очень тяжело. Но она всё равно продолжала светиться изнутри. И казалось, энергии меньше совсем не стало. Поэтому невозможно поверить, что этот вечный двигатель дал сбой.

— Как отнеслись к предложению учредить турнир имени Андриановой?

— Это абсолютно правильно, поддерживаю начинание всеми фибрами души. У нас в стране не так много людей, которые стояли у истоков, и мы все им должны. Должны помнить о них. И хотелось бы, чтобы новое поколение тоже знало, благодаря кому у тысячи детей есть возможность заниматься этим видом спорта. Без напора Ольги Александровны этого абсолютно точно не было бы. Она готова была сделать всё, что в её силах. Я с радостью приму участие в этих соревнованиях. Более того, у меня появилась мысль собрать ту самую «золотую» команду, которую создала Ольга Александровна, и выступить на турнире. Я думаю, ей было бы приятно.