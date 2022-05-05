Китай вывел на орбиту восемь спутников дистанционного зондирования Земли

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Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила об успешном выводе на орбиту восьми спутников дистанционного зондирования Земли.

Согласно заявлению РИА Новости со ссылкой на корпорацию, пуск был выполнен в 10:38 по местному времени (05:38 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на ракете-носителе «Чанчжэн-2D».

В космос отправили семь аппаратов «Цзилинь-1 Гаофэнь 03D» и один «Цзилинь-1 Куаньфу 01C».

В марте Китай вывел на орбиту три спутника «Тяньпин-2» для корректировки модели распределения орбитальных параметров.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.

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