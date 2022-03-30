Китай успешно запустил три спутника для вычисления параметров орбиты

Китай успешно вывел на орбиту три спутника «Тяньпин-2» для корректировки модели распределения орбитальных параметров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Уточняется, что запуск был осуществлён в 10:29 по местному времени (05:29 мск) при помощи ракеты «Чанчжэн-11» с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 413-м по счёту для носителей серии «Чанчжэн».

Спутники будут использоваться как для предвычисления орбиты, так и для определения параметров атмосферы Земли.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.