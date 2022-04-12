Лукашенко: Белоруссия готова в сжатые сроки направить строителей на космодром Восточный
- AFP
- © Pavel ORLOVSKY / BELTA
«За нами не заржавеет», — цитирует БЕЛТА главу государства.
Ранее президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» заняться организацией полёта в космос представителей Белоруссии на отечественном корабле.
В ходе визита Путина в Благовещенск он вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ознакомился с ходом работ на космодроме Восточный.
По итогам последующих переговоров президентов запланирована совместная пресс-конференция.