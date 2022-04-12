Лукашенко: Белоруссия готова в сжатые сроки направить строителей на космодром Восточный

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности направить в сжатые сроки строителей и специалистов для развития космодрома Восточный.

AFP

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