Лукашенко: Белоруссия готова в сжатые сроки направить строителей на космодром Восточный

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности направить в сжатые сроки строителей и специалистов для развития космодрома Восточный.
Лукашенко: Белоруссия готова в сжатые сроки направить строителей на космодром Восточный
  • AFP
  • © Pavel ORLOVSKY / BELTA

«За нами не заржавеет», — цитирует БЕЛТА главу государства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» заняться организацией полёта в космос представителей Белоруссии на отечественном корабле.

В ходе визита Путина в Благовещенск он вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ознакомился с ходом работ на космодроме Восточный.

По итогам последующих переговоров президентов запланирована совместная пресс-конференция.

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