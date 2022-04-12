Рогозин: иностранным компаниям предложат запуски на предназначавшихся для OneWeb ракетах

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Госкорпорация «Роскосмос» на льготных условиях предложит иностранным партнёрам пусковые услуги на ракетах, предназначавшихся для сотрудничества с компанией OneWeb. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнёрам пусковые услуги по льготной цене... Это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли», — заявил Рогозин.

По его словам, от российских частных спутникостроительных компаний уже поступил запрос на запуски на этих ракетах.

Ракеты, изготовленные для сотрудничества с OneWeb, могут находиться на наземном хранении на протяжении длительного времени, уточнил Рогозин.

Ранее Рогозин спрогнозировал разорение компании OneWeb после отказа «Роскосмоса» предоставлять ей свои ракеты.

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