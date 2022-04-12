Рогозин: иностранным компаниям предложат запуски на предназначавшихся для OneWeb ракетах
«Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнёрам пусковые услуги по льготной цене... Это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране и к нашей ракетно-космической отрасли», — заявил Рогозин.
По его словам, от российских частных спутникостроительных компаний уже поступил запрос на запуски на этих ракетах.
Ракеты, изготовленные для сотрудничества с OneWeb, могут находиться на наземном хранении на протяжении длительного времени, уточнил Рогозин.
Ранее Рогозин спрогнозировал разорение компании OneWeb после отказа «Роскосмоса» предоставлять ей свои ракеты.