OneWeb заключила соглашение со SpaceX о запуске своих спутников

Британская компания OneWeb заключила соглашение с американской компанией SpaceX о запуске своих спутников.

Об этом говорится в заявлении компании.

«OneWeb... объявила сегодня, что достигла соглашения с компанией SpaceX, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что первый запуск в рамках этого соглашения планируется в 2022 году.

4 марта генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил прекратить подготовку к запускам британских аппаратов связи OneWeb с трёх космодромов.

Также он поручил прекратить пуски в интересах компании OneWeb со всех российских стартовых комплексов в Куру, на Байконуре и космодроме Восточный.