OneWeb заключила соглашение со SpaceX о запуске своих спутников

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Британская компания OneWeb заключила соглашение с американской компанией SpaceX о запуске своих спутников.
OneWeb заключила соглашение со SpaceX о запуске своих спутников
  • Gettyimages.ru
  • © Joe Raedle

Об этом говорится в заявлении компании.

«OneWeb... объявила сегодня, что достигла соглашения с компанией SpaceX, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что первый запуск в рамках этого соглашения планируется в 2022 году.

4 марта генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил прекратить подготовку к запускам британских аппаратов связи OneWeb с трёх космодромов.

Также он поручил прекратить пуски в интересах компании OneWeb со всех российских стартовых комплексов в Куру, на Байконуре и космодроме Восточный.

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