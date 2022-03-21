OneWeb заключила соглашение со SpaceX о запуске своих спутников
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Об этом говорится в заявлении компании.
«OneWeb... объявила сегодня, что достигла соглашения с компанией SpaceX, которое позволит OneWeb возобновить запуски спутников», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что первый запуск в рамках этого соглашения планируется в 2022 году.
4 марта генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил прекратить подготовку к запускам британских аппаратов связи OneWeb с трёх космодромов.
Также он поручил прекратить пуски в интересах компании OneWeb со всех российских стартовых комплексов в Куру, на Байконуре и космодроме Восточный.