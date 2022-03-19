Рогозин спрогнозировал разорение компании OneWeb

Компания OneWeb разорится после отказа «Роскосмоса» предоставлять ей свои ракеты, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Они не будут теперь выводить никаких OneWeb ни с Байконура, ни с Куру. Ущерб, который прямо нанесён компании OneWeb, потому что она теперь разорится», — приводит РИА Новости слова Рогозина во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

По его словам, у «Роскосмоса» больше не будет коммерческих заказчиков, так как у компании много работы в интересах России.

Ранее Рогозин поручил прекратить подготовку к запускам британских аппаратов связи OneWeb с трёх космодромов.